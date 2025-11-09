G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Accident pe pista de biciclete din Turda. Ambii, și şoferiţa şi biciclistul…

Accident pe pista de biciclete din Turda. Ambii, și şoferiţa şi biciclistul acroşat, amendaţi de poliţie

Articole9 Noi • 385 vizualizări 0 comentarii

Un accident provocat de o şoferiţă care a intrat cu autoturismul pe pista de biciclete, în Turda, judeţul Cluj, s-a încheiat cu sancţionarea femeii, dar şi a unui biciclist care, aparent, circula regulamentar. Ea a fost amendată pentru că a ieşit de pe banda pentru autovehicule, iar biciclistul a fost sancţionat pentru că era sub influenţa băuturilor alcoolice, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Evenimentul rutier s-a petrecut în după amiaza zilei de duminică, 9 noiembrie, în jurul orei 16:00, pe strada Ştefan cel Mare din Turda, implicate fiind un autovehicul şi o bicicletă. Cercetările Poliţiei arată că o tânără de 19 ani din judeţul Alba, a acroşat cu autoturismul un bărbat de 55 de ani, care se deplasa cu bicicleta pe pista destinată acestor vehicule. 

„În urma testelor efectuate cu aparatul etilotest, în cazul biciclistului a rezultat o alcoolemie de 0,40 mg alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost sancţionat contravenţional cu o amendă în valoare de 1.215 lei, iar conducătoarei auto i s-a reţinut dreptul de a conduce autovehicule pentru 90 de zile”, informează oficialii Poliţiei Cluj. La locul accidentului a fost trimis un echipaj medical, care a verificat starea de sănătate a biciclistului, bărbatul refuzând să fie dus spital. Poliţia continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Tânăr cu alcoolemie de peste unu la mie, reținut după ce a provocat un accident în Cluj-Napoca

Articole9 Noi • 365 vizualizări
0 comentarii

Fetiță de un an și o lună, rănită grav după ce a fost proiectată prin parbriz în urma unui accident în Vaslui

Articole8 Noi • 1.116 vizualizări
0 comentarii

Şoferul român care a comis accidentul din Bulgaria soldat cu moartea a şase imigranţi a fost reţinut pentru omor calificat, iar procurorii cer arestarea lui preventivă

Articole8 Noi • 727 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.