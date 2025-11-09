G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Jared Kushner, ginerele preşedintelui Trump, se află neoficial în Israel pentru discuţii…

captură youtube

Jared Kushner, ginerele preşedintelui Trump, se află neoficial în Israel pentru discuţii cu premierul Netanyahu – sursă Reuters

Articole9 Noi • 206 vizualizări 0 comentarii

Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, a ajuns duminică în Israel, unde urmează să discute luni cu premierul Benjamin Netanyahu, a informat o sursă a agenţiei Reuters sub rezerva anonimatului, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Întâlnirea nu a fost anunţată oficial şi nici Casa Albă, nici cancelaria lui Netanyahu nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta.

Jared Kushner are o legătură strânsă cu Israelul datorită rolului său politic și a relațiilor personale. 

În timpul primei administrații Trump, el a fost consilier senior la Casa Albă și a coordonat dosarul Orientului Mijlociu, ceea ce l-a adus frecvent în centrul negocierilor care priveau Israelul. A fost unul dintre principalii arhitecți ai Acordurilor Abraham, inițiativa prin care Israelul a normalizat relațiile cu mai multe state arabe.

De asemenea, familia lui Kushner este cunoscută pentru sprijinul constant acordat Israelului, iar el însuși îl cunoște de mulți ani pe premierul Benjamin Netanyahu. 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trump îl numeşte pe John Coale trimis special al SUA pentru Belarus, cu misiunea de a obţine eliberarea prizonierilor politici deținuți de regimul dictatorului Lukașenko

Articole9 Noi • 99 vizualizări
0 comentarii

Israel a primit rămăşiţele unui alt ostatic din Gaza. Hamas a predat trupul locotenentului Hadar Goldin, mort în 2014

Articole9 Noi • 113 vizualizări
0 comentarii

Hamas spune că va preda trupul soldatului israelian Hadar Goldin, ucis în războiul din Gaza din 2014

Articole9 Noi • 193 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.