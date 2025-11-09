Jared Kushner, ginerele preşedintelui Trump, se află neoficial în Israel pentru discuţii cu premierul Netanyahu – sursă Reuters

Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, a ajuns duminică în Israel, unde urmează să discute luni cu premierul Benjamin Netanyahu, a informat o sursă a agenţiei Reuters sub rezerva anonimatului, transmite Agerpres.

Întâlnirea nu a fost anunţată oficial şi nici Casa Albă, nici cancelaria lui Netanyahu nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta.

Jared Kushner are o legătură strânsă cu Israelul datorită rolului său politic și a relațiilor personale.

În timpul primei administrații Trump, el a fost consilier senior la Casa Albă și a coordonat dosarul Orientului Mijlociu, ceea ce l-a adus frecvent în centrul negocierilor care priveau Israelul. A fost unul dintre principalii arhitecți ai Acordurilor Abraham, inițiativa prin care Israelul a normalizat relațiile cu mai multe state arabe.

De asemenea, familia lui Kushner este cunoscută pentru sprijinul constant acordat Israelului, iar el însuși îl cunoște de mulți ani pe premierul Benjamin Netanyahu.