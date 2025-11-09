Hamas spune că va preda trupul soldatului israelian Hadar Goldin, ucis în războiul din Gaza din 2014

Hamas a anunțat că duminică va preda trupul soldatului israelian Hadar Goldin, ucis de militanți palestinieni într-o ambuscadă la Rafah, în 2014. Gruparea militantă a declarat sâmbătă că rămășițele lui Goldin au fost localizate într-un tunel din sudul Fâșiei Gaza, transmite France24.

Aripa armată a Hamas, Brigăzile Ezzedine al-Qassam, a spus într-un comunicat pe canalul său de Telegram că „va preda trupul ofițerului Hadar Goldin, care a fost găsit ieri într-un tunel din orașul Rafah, la ora 14:00 (12:00 GMT), ora locală din Gaza”.

Experții medico-legali israelieni urmează să verifice identitatea rămășițelor imediat după primirea acestora.

Dacă informația se confirmă, Goldin ar fi al 24-lea ostatic decedat ale cărui rămășițe au fost returnate de Hamas de la începutul actualului armistițiu, pe 10 octombrie.

Trupul lui Goldin se afla în Gaza încă din 2014, iar până acum Hamas nu recunoscuse oficial nici moartea sa, nici faptul că deținea rămășițele.

Sâmbătă, presa israeliană a relatat că Israelul a permis membrilor Hamas și reprezentanților Crucii Roșii să caute într-o zonă aflată sub control israelian din Rafah, pentru a localiza trupul lui Goldin. Mai multe publicații au afirmat că Hamas a recuperat rămășițele dintr-un tunel aflat sub un teritoriu controlat de armata israeliană.

La scurt timp după aceste informații, șeful armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, a vizitat familia Goldin, promițând că va face tot posibilul pentru a aduce înapoi trupul fiului lor și pe cele ale altor ostatici uciși, încă deținute în Gaza.

„Șeful Statului Major a subliniat angajamentul său și al IDF (forțele de apărare israeliene) de a-l readuce pe Hadar și pe toți ceilalți ostatici căzuți”, a transmis armata într-un comunicat.

Un alt soldat israelian, Oron Shaul, a fost și el ucis în războiul din 2014. Trupul său a fost recuperat la începutul acestui an, în timpul conflictului declanșat după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Încercările anterioare de a obține repatrierea rămășițelor celor doi soldați în schimbul prizonierilor palestinieni au eșuat de mai multe ori.

Hadar Goldin, în vârstă de 23 de ani, făcea parte dintr-o unitate israeliană însărcinată cu identificarea și distrugerea tunelurilor Hamas când a fost ucis, la 1 august 2014, la doar câteva ore după intrarea în vigoare a unui armistițiu umanitar de 72 de ore. Potrivit armatei, echipa sa a fost prinsă într-o ambuscadă, iar trupul său a fost capturat de militanți.

Israelul îl include pe Goldin printre ostaticii decedați ale căror trupuri se dorește să fie repatriate în cadrul acordului de încetare a focului, mediat de SUA, menit să pună capăt celui mai recent război din Gaza.

La începutul armistițiului, Hamas deținea 20 de ostatici în viață și 28 de trupuri ale unor captivi decedați. De atunci, gruparea a eliberat toți ostaticii în viață și a returnat 23 de trupuri, conform termenilor acordului.

În schimb, Israelul a eliberat aproape 2.000 de prizonieri palestinieni și a returnat trupurile a sute de palestinieni.

Pe lângă Goldin, patru trupuri de ostatici – trei israelieni și un thailandez – rămân încă în Gaza, toate capturate în timpul atacului Hamas din octombrie 2023.