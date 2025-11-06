G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O curte de apel din Olanda a respins o cerere de stopare…

munitie, proiectile, obuze cu uraniu saracit, militar, armata, razboi
Sursa foto: Rachel Yates/U.S. Air Force

O curte de apel din Olanda a respins o cerere de stopare a exporturilor de arme către Israel

Articole6 Noi • 40 vizualizări 0 comentarii

O curte de apel olandeză a confirmat joi decizia unei instanţe inferioare de a respinge cererea unor grupuri pro-palestiniene ca Olanda să stopeze exportul de arme în Israel şi comerţul cu coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Curtea de apel a decis că revine statului, nu unor judecători, să decidă ce acţiuni să întreprindă.

Într-o hotărâre scrisă, curtea a afirmat că nu poate ordona o interdicţie totală întrucât grupurile pro-palestiniene nu au demonstrat că guvernul omite în mod constant să examineze dacă armele sau produsele cu dublă utilizare exportate vor fi folosite pentru a încălca drepturi.

Instanţa de la Haga a adăugat că guvernul a făcut deja suficient pentru a descuraja companiile să lucreze în teritoriile ocupate.

Reclamanţii, care au invocat numărul mare de victime civile ale războiului dus de Israel în Gaza, au argumentat că statul olandez, ca semnatar al Convenţiei din 1948 de prevenire a genocidului, are datoria să ia toate măsurile rezonabile aflate la dispoziţia sa pentru a preveni un genocid. Israe lul a negat în mod repetat acuzaţiile de genocid.

Curtea a arătat că Olanda are, într-adevăr, această obligaţie în virtutea Convenţiei de prevenire a genocidului şi că există ‘riscul grav’ că Israelul comite un genocid în Gaza.

Cu toate acestea, curtea a menţinut hotărârea din decembrie 2024 a unei instanţe inferioare. În dosarul respectiv, judecătorii au dat câştig de cauză statului olandez, care a declarat că evaluează în permanenţă riscurile legate de armele exportate şi că a refuzat unele exporturi.

Potrivit ONG-urilor pro-palestiniene, Olanda a exportat în Israel sisteme radar, piese pentru avioane de luptă F-16 şi nave de război, camere şi softuri pentru sisteme de supraveghere, dar şi câini poliţişti.

Guvernul olandez afirmă că a oprit majoritatea exporturilor de arme către Isarel şi permite doar exporturile de piese pentru sisteme defensive precum Iron Dome.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Israelul declară frontiera cu Egiptul zonă militară închisă pentru a lupta împotriva contrabandei de arme cu drone

Articole6 Noi • 111 vizualizări
0 comentarii

Șeful armatei franceze denunță o ”atmosferă nucleară îngrijorătoare” după testele Rusiei și posibila reluare a testelor nucleare în SUA

Articole5 Noi • 241 vizualizări
0 comentarii

Israelul a identificat cadavrele a trei ostatici restituite duminică de Hamas / Este vorba de trei soldați israelieni răpiți pe 7 octombrie 2023

Articole3 Noi • 234 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.