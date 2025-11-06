O curte de apel din Olanda a respins o cerere de stopare a exporturilor de arme către Israel

O curte de apel olandeză a confirmat joi decizia unei instanţe inferioare de a respinge cererea unor grupuri pro-palestiniene ca Olanda să stopeze exportul de arme în Israel şi comerţul cu coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Curtea de apel a decis că revine statului, nu unor judecători, să decidă ce acţiuni să întreprindă.

Într-o hotărâre scrisă, curtea a afirmat că nu poate ordona o interdicţie totală întrucât grupurile pro-palestiniene nu au demonstrat că guvernul omite în mod constant să examineze dacă armele sau produsele cu dublă utilizare exportate vor fi folosite pentru a încălca drepturi.

Instanţa de la Haga a adăugat că guvernul a făcut deja suficient pentru a descuraja companiile să lucreze în teritoriile ocupate.

Reclamanţii, care au invocat numărul mare de victime civile ale războiului dus de Israel în Gaza, au argumentat că statul olandez, ca semnatar al Convenţiei din 1948 de prevenire a genocidului, are datoria să ia toate măsurile rezonabile aflate la dispoziţia sa pentru a preveni un genocid. Israe lul a negat în mod repetat acuzaţiile de genocid.

Curtea a arătat că Olanda are, într-adevăr, această obligaţie în virtutea Convenţiei de prevenire a genocidului şi că există ‘riscul grav’ că Israelul comite un genocid în Gaza.

Cu toate acestea, curtea a menţinut hotărârea din decembrie 2024 a unei instanţe inferioare. În dosarul respectiv, judecătorii au dat câştig de cauză statului olandez, care a declarat că evaluează în permanenţă riscurile legate de armele exportate şi că a refuzat unele exporturi.

Potrivit ONG-urilor pro-palestiniene, Olanda a exportat în Israel sisteme radar, piese pentru avioane de luptă F-16 şi nave de război, camere şi softuri pentru sisteme de supraveghere, dar şi câini poliţişti.

Guvernul olandez afirmă că a oprit majoritatea exporturilor de arme către Isarel şi permite doar exporturile de piese pentru sisteme defensive precum Iron Dome.