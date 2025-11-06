Încă patru ofiţeri ai pazei de coastă din Grecia, inculpaţi în cazul vasului cu migranţi scufundat în 2023 și soldat cu 646 de morți

Un procuror grec a extins acuzaţiile la încă patru înalţi ofiţeri ai pazei de coastă în legătură cu naufragiul în care sute de migranţi au murit înecaţi în iunie 2023 la sud de oraşul Pylos, într-unul din cele mai grave accidente petrecute în Mediterana, au indicat joi surse juridice pentru agenția de știri Reuters.

Acuzaţiile au fost extinse în urma unui apel al avocaţilor care reprezintă victimele şi supravieţuitorii, transmite Agerpres.

Naufragiul vasului Adriana, supraîncărcat cu migranţi , în apele internaţionale în ziua de 14 iunie 2023 a trimis o undă de şoc în Europa.

Un tribunal maritim din Grecia încă investighează circumstanţele în care s-a produs drama.

Autorităţile pazei de coastei elene au negat în mod repetat orice abatere în felul în care au acţionat.

În acea zi de 14 iunie, o navă a pazei de coastă monitoriza vasul cu migranţi de 15 ore înainte ca acesta să se răstoarne şi să se scufunde. Vasul plecase de pe coastele libiene spre Italia, cu un număr estimat de 750 de oameni la bord. Dintre aceştia, numai 104 au supravieţuit.

În mai 2025, un tribunal maritim a inculpat 17 ofiţeri ai pazei de coastă, acuzaţiile mergând de la obstrucţionarea transportului până la cauzarea sau ajutor la cauzarea unui naufragiu şi expunerea unor persoane la pericol mortal.

Avocaţii care îi reprezintă pe supravieţuitori şi victime au salutat decizia tribunalului şi trimiterea cazului într-o anchetă principală privind acuzaţii de infracţiuni.

Ei au înaintat însă apel, cerând începerea urmării penale împotriva a încă patru ofiţeri, printre care actualul şef al pazei de coastă, despre care au spus că au fost de asemenea implicaţi în gestionarea incidentului, au indicat sursele.

Procurorul de caz a acceptat apelul, mărind numărul inculpaţilor la 21. Ei urmează să fie convocaţi de un judecător pentru a răspunde acuzaţiilor, au mai afirmat sursele din justiţie.