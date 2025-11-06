Premierul Bolojan, împreună cu Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei: Oamenii își vor face o analiză și vor alege un primar care are cele mai mari șanse să ducă Bucureștiul spre mai bine

Preimierul Ilie Bolojan a apărut joi seara, la Digi24, într-o primă emisiune alături de candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu. „Am intrat în această cursă și trebuie s-o ducem la capăt” – a spus Ciucu, când a fost întrebat dacă nu se teme că o competiție între atâția candidați ai partidelor pro-Europa ar putea disipa voturile, astfel încât să aibă de câștigat, de exemplu, extremiștii.

„Lucrurile se vor așeza spre final, iar teoria votului util va intra în practică” a mai argumentat Ciucu, apreciind că oamenii vor decide în final să vină spre el, pentru că are mai multe șanse de câștig, spre deosebire de ceilalți candidați.

Premierul Ilie Bolojan a întărit spusele lui Ciucu, precizând că oamenii își vor face analiza și vor alege un primar care are cele mai mari șanse să ducă Bucureștiul spre mai bine. „Pur și simplu e vorba de modul în care e administrată Capitala, de a avea un primar stabil în următorii ani care să ducă Bucureștiul mai departe”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a reaminit că 25% din PIB-ul țării e generat de Capitală, iar încă 15% de zona metropolitană a Bucureștiului. ”De aceea e important să fie bine administrat Bucureștiul, dacă e bine dezvoltat, duce România mai departe”. a mai spus Bolojan.

Candidatului PNL Ciprian Ciucu i s-a reamintit că reprezentantul USR Cătălin Drulă se bucură de susținerea președintelui Nicușor Dan, în campania sa vehiculând mai ales această temă, că va continua proiectele inițiate/derulate de Nicușor Dan, de pe vremea când era el primar.

„Proiectele care sunt de continuat vor continua”, a dat asigurări Ciucu, subliniind că viziunea sa nu e diferită și că a și blocat în acest sens niște autorizații de construire, pe anumite PUZ-uri. Totuși, acesta afirmă că spre deosebire de ceilalți contracandidați mai are și alte obiective, respectiv ca „orașul să fie curat, ordonat”. „Ceea ce propun sunt o serie de proiecte care să ducă la generare urbană, pentru că zona centrală arată de multe ori mai rău decât unele cartiere…dă impresia de țesut urban care suferă”, a spus Ciucu. Un alt obiectiv se referă la riscul seismic care încadrează Capitala. ”Avem orașul cu cel mai mare risc seismic din UE. Aici e mult de muncă și avem nevoie și de guvern pentru partea de legislație”, a spus Ciucu, precizând că mai este de lucrat și în privința calității aerului, creșterii mobilității etc.