Șoferii firmei private care asigură transportul public în Alba Iulia spun că nu şi-au mai primit salariile de două luni / Ei au mers la Primărie și amenință că nu vor mai ieși pe trase

Angajaţii Societăţii de Transport Public (STP) Alba Iulia, firma privată care asigură transportul public în municipiul Alba Iulia, în baza unui contract cu Primăria, ameninţă că, de săptămâna viitoare, nu vor mai ieşi pe trasee, din cauză că nu şi-au mai primit de două luni salariile, transmite News.ro.

Mai mulţi angajaţi ai Societăţii de Transport Public Alba Iulia, şoferi şi controlori de bilete, s-au deplasat, joi, la Primăria municipiului pentru a discuta cu personalul instituţiei despre problema cu care se confruntă, susţinând că nu îşi primesc salariile de două luni şi ameninţând că, de săptămâna viitoare, nu vor mai ieşi pe trasee.

”Am venit la Primărie să aflăm adevărul despre banii pe care Primăria susţine că i-a plătit la firmă. Firma nu a încasat banii, din cele spuse. Noi am venit să aflăm adevărul şi un punct de vedere. Noi avem restanţă de două luni de zile. Nu mai avem bani, nu mai putem continua în ritmul acesta. Suntem paşnici, am venit să discutăm frumos, aşteptăm un răspuns concret”, a declarat pentru ziarulunirea.ro unul dintre angajaţii STP prezenţi la Primărie.

După zeci de minute petrecute pe holurile instituţiei, viceprimarul oraşului, Marius Filimon, a mers la protestatari şi le-a promis că săptămâna viitoare reprezentanţii administraţiei vor avea discuţii cu ei privind situaţia pe care o reclamă.

În urmă cu o lună, STP Alba Iulia a redus, pentru câteva zile circulația autobuzelor timp de mai multe ore zilnic, din cauza disputelor cu Primăria. Potrivit alba 24 , Primăria susținea că societatea cere un buget prea mare, iar STP Alba Iulia afirma că primăria are o datorie de 5 milioane de lei.