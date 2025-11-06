Filmuleț cu fostul șef al Bisericii Ortodoxe Ruse din Ungaria, acuzat de hărțuire sexuală de un intern anul trecut / Băiatul a publicat un video
Presupusa hărțuire sexuală a unui stagiar de la catedrala ortodoxă rusă din Budapesta de către un înalt ierarh a scandalizat creștinii ortodocși și a dezvăluit legături ascunse între guvernele rus și cel maghiar, în vara anului trecut. Acum, stagiarul a publicat un fimuleț în care fostul șef al Bisericii Ortodoxe Ruse din Ungaria, Hilarion Alfeyev, apare în lenjerie intimă așezându-se în pat lângă băiat.
„Știi, acasă am fost învățat să dorm în pijamale. El dormea doar în lenjerie intimă. Spunea că medicii au spus că este mai sănătos. Apoi m-a convins să nu mai dorm nici eu în pijamale. Apoi a început să mă maseze, dar eu încă purtam pijamalele. Brusc, mi-a scos bluza și apoi pantalonii, spunând că trebuie să-mi simtă mai bine pielea. A fost neplăcut”, a povestit George Suzuki, fostul băiat de alatar al mitropolitului Hilarion, detaliind ce i-a făcut bărbatul când s-a urcat în patul lui. Suzuki a arătat și o înregistrare video cu acest incident ziarului ceh Dennik N.
În prezent, mitropolitul Hilarion este reprezentant al Patriarhiei Moscovei în Republica Cehă.
