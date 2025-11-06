VIDEO Ilie Bolojan: Mihai Barbu a venit o singură dată la mine în birou. Mi-a cerut o audiență să-mi prezinte un domn într-o chestiune politică. Numele acestuia nu-mi spunea nimic, nu mi-a cerut nimic / „Am avut un ușor trac”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24, că Mihai Barbu a venit o singură dată în biroul său de la Guvern, că i-a cerut o audiență să-i prezinte un domn într-o chestiune politică, al cărui nume nu îi spunea nimic și care nu i-a cerut nimic.

„De când sunt premier nicio numire care a depins de mine nu s-a făcut pe bază de rețele clientelare”, a declarat Ilie Bolojan.

Ce spune premierul Ilie Bolojan despre întâlnirea cu Mihai Barbu și Fănel Bogos

„Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audiență spunând că vrea să-mi prezinte un domn într-o chestiune politică, fiind un om care ar putea să candideze în județul Vaslui și dacă ar avea o întâlnire cu mine ar fi mai convins să se implice în politică.

Având întâlniri în permanență cu președinții de organizații locale, oameni care au probleme, am tratat ca o întâlnire obișnuită. A fost o programare care cred că s-a făcut prin cabinet.

Pe domnul Barbu îl cunosc de mult timp, fiind de 30 de ani în PNL.

A venit la mine cu acest domn al cărui nume la data respectivă nu-mi spunea nimic. În afară de discuțiile generale, dânsul și-a prezentat compania, ce face și problemele pe care le are cu instituțiile statului, necerându-mi nimic

A fost o întâlnire de vreo 15 minute. Ne-am dat mâna și am plecat. (…)

Oricine îmi solicită o întâlnire, dacă văd că spune că are o problemă serioasă, caut să ascult.

Eu am avut aşa un uşor, şi acum mi-aduc aminte, trac, pentru că venind să discute aspecte politice, a prezentat şi aspecte care nu sunt strict de zona politică. (…)

De atunci n-am mai apucat să discut cu dl Barbu în privat

Nu am de unde să știu că atunci când vine la o întâlnire, o solicită – și azi a venit un om de afaceri însoțit de o doamnă – nu am de unde să știu că vine cu cineva.

Nu s-a întâmplat absolut nimic

Cei care dorind să se întâlnească cu cineva, să-și facă poză cu cineva, își asumă răspunderea în totalitate dacă se face cu încălcarea prevederilor legale.

Nu pot să fac comentarii legate de această speță, pentru că e o anchetă în curs

Barbu de când sunt pe funcție a fost o singură dată la mine. Nu a mai fost altădată. (…)

Nu pot să fac comentarii. În astfel de situații, instituțiile statului își fac datoria și pe măsură ce se închid cercetările va fi trimis în judecată.”