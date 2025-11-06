G4Media.ro
VIDEO Ilie Bolojan: Mihai Barbu a venit o singură dată la mine…

Palatul victoria
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

VIDEO Ilie Bolojan: Mihai Barbu a venit o singură dată la mine în birou. Mi-a cerut o audiență să-mi prezinte un domn într-o chestiune politică. Numele acestuia nu-mi spunea nimic, nu mi-a cerut nimic / „Am avut un ușor trac”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24, că Mihai Barbu a venit o singură dată în biroul său de la Guvern, că i-a cerut o audiență să-i prezinte un domn într-o chestiune politică, al cărui nume nu îi spunea nimic și care nu i-a cerut nimic.

„De când sunt premier nicio numire care a depins de mine nu s-a făcut pe bază de rețele clientelare”, a declarat Ilie Bolojan.

Ce spune premierul Ilie Bolojan despre întâlnirea cu Mihai Barbu și Fănel Bogos

„Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audiență spunând că vrea să-mi prezinte un domn într-o chestiune politică, fiind un om care ar putea să candideze în județul Vaslui și dacă ar avea o întâlnire cu mine ar fi mai convins să se implice în politică.

Având întâlniri în permanență cu președinții de organizații locale, oameni care au probleme, am tratat ca o întâlnire obișnuită. A fost o programare care cred că s-a făcut prin cabinet.

Pe domnul Barbu îl cunosc de mult timp, fiind de 30 de ani în PNL.

A venit la mine cu acest domn al cărui nume la data respectivă nu-mi spunea nimic. În afară de discuțiile generale, dânsul și-a prezentat compania, ce face și problemele pe care le are cu instituțiile statului, necerându-mi nimic

A fost o întâlnire de vreo 15 minute. Ne-am dat mâna și am plecat. (…)

Oricine îmi solicită o întâlnire, dacă văd că spune că are o problemă serioasă, caut să ascult.

Eu am avut aşa un uşor, şi acum mi-aduc aminte, trac, pentru că venind să discute aspecte politice, a prezentat şi aspecte care nu sunt strict de zona politică. (…)

De atunci n-am mai apucat să discut cu dl Barbu în privat

Nu am de unde să știu că atunci când vine la o întâlnire, o solicită – și azi a venit un om de afaceri însoțit de o doamnă – nu am de unde să știu că vine cu cineva.

Nu s-a întâmplat absolut nimic

Cei care dorind să se întâlnească cu cineva, să-și facă poză cu cineva, își asumă răspunderea în totalitate dacă se face cu încălcarea prevederilor legale.

Nu pot să fac comentarii legate de această speță, pentru că e o anchetă în curs

Barbu de când sunt pe funcție a fost o singură dată la mine. Nu a mai fost altădată. (…)

Nu pot să fac comentarii. În astfel de situații, instituțiile statului își fac datoria și pe măsură ce se închid cercetările va fi trimis în judecată.”

Tags:
219 vizualizări
0 comentarii

524 vizualizări
0 comentarii

2.357 vizualizări
0 comentarii

3 comentarii

  1. „Pe domnul Barbu îl cunosc de mult timp, fiind de 30 de ani în PNL”.
    Lui Bolojan ori ii „patineaza” mintea, ori minte cu nerusinare! 🙂
    Barbu era in anii 2000 in PSD, presedinte PSD Voluntari, consilier judetean, a fost consilier in Ministerul Dezvoltării, cand ministru era Liviu Dragnea, tot de la C!uma Rosie, a trecut si prin UNPR-ul lui Gabriel Oprea, apoi a „aterizat” la PNL…
    Deci e un traseist coclit, trecut prin PSD, UNPR, PNL, nu e in PNL de 30 de ani.

    • Nu mai fi carcotas ca nu mai prinzi in veci un premier ca asta! Zice omul ca el, Bolojan, e de 30 de ani in PNL si ca il cunoaste de “mult” timp pe acest Barbu. Daca era “murdar” ar fi intervenit in problema asta. Dar nu s-a intamplat ceea ce arata ca e in regula.

    • Prin anii 2000 insemnand 2010 ca atunci era presedinte PSD Voluntari si cerea prefectului revocarea lui Pandele din functia de primar pe motiv ca a trecut la UNPR. In 2012 a candidat din partea PPDD la primaria Voluntari. Deci e in PNL de prin 2013-2014 ca atunci a fost consilier la Dezvoltare probabil pe filiera PNL. Nu e in PNL nici de 15 ani macar daramite de 30.

