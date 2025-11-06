Schema infracțională prin care omul de afaceri Fănel Bogos ar fi încercat să-l schimbe pe directorul DSVSA Vaslui / Bogos a fost reținut de DNA pentru șantaj și cumpărare de influență

Omul de afaceri Fănel Bogos a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA alături de alte trei persoane într-un dosar de șantaj, dare de mită, cumpărare și trafic de influență.

Cele patru persoane vor fi propuse joi, 6 octombrie, la arestare preventivă.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 5, respectiv 6 noiembrie 2025, față de inculpații:

-Fănel Bogos, asociat și administrator în fapt al unei societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul avicol, pentru comiterea infracțiunilor de instigare la șantaj în formă continuată (3 acte materiale), cumpărare de influență în formă continuată (3 acte materiale);

-A.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență, dare de mită și șantaj;

-I.L.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj și

-C.R.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență.

Cele patru persoane menționate anterior vor fi prezentate pe 6 noiembrie Tribunalului Vaslui, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 5 noiembrie 2025, față de inculpații P.U.S. și M.V.O., persoane fizice fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj, respectiv complicitate la trafic de influență.

Focar de salmoneloză și dosar de despăgubire de 13 milioane de lei

Fănel Bogos administrează, prin intermediul unei societăți comerciale, mai multe ferme avicole pe raza județului Vaslui, unde s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, ceea ce ar fi favorizat manifestarea unor agenți patogeni și boli în rândul efectivelor de păsări, susțin anchetatorii.

„În acest context, în luna septembrie 2024, la nivelul unei ferme ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză, pentru care inculpatul Fănel Bogos ar fi întocmit și depus la D.S.V.S.A. Vaslui un dosar de despăgubire pentru compensarea pierderilor cauzate de contaminarea păsărilor fără culpa societății, estimând că i se cuvine o sumă de aproximativ 13 milioane lei”, precizează procurorii DNA.

În contextul neregulilor identificate la fermă, D.S.V.S.A. Vaslui ar fi dispus monitorizarea strictă a activităților de neutralizare a exemplarelor afectate (aproximativ 230.000 de păsări) și ar fi refuzat să aprobe dosarul de despăgubire.

„Astfel, fiindu-i afectate interesele financiare, inculpatul Fănel Bogos ar fi întreprins, cu sprijinul mai multor persoane și cercuri relaționale de influență, demersuri pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al D.S.V.S.A. Vaslui”, susțin procurorii anticorupție.

Concret, în perioada martie – august 2025, Fănel Bogos ar fi promis și ar fi remis numitului P.U.S. suma de 200.000 de lei, în schimbul căreia acesta ar fi promis că, împreună cu alte persoane, vor apela la persoane din cercul lor relațional de influență, în vederea determinării conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.), să promoveze în mod ilegal interesele financiare ale societății comerciale respective, potrivit anchetatorilor.

Demiterea directorului DSVSA Vaslui

Conducerea A.N.S.V.S.A. ar fi trebuit ca, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, să efectueze următoarele demersuri:

-să anuleze măsurile legale dispuse de către funcționarii D.S.V.S.A. Vaslui, privind neregulile constatate în cadrul fermelor controlate de către societatea administrată în fapt de inculpatul Fănel Bogos,

-să îl demită pe directorul executiv al D.S.V.S.A. Vaslui și

-să numească o persoană în conducerea D.S.V.S.A. Vaslui care să aprobe dosarele de despăgubire în valoare totală de aproximativ 3.000.000 de euro depuse de societatea respectivă.

„Primirea sumei de bani menționate anterior ar fi fost disimulată prin încheierea unui contract de consultanță încheiat cu o societate comercială controlată de inculpatul P.U.S.”, susțin procurorii DNA.

În același context și în aceeași perioadă, inculpatul P.U.S. ar fi pretins și ar fi primit de la inculpatul Fănel Bogos suma de 15.000 lei lunar, fiind angajat în mod fictiv ca director al societății comerciale, promițând în schimb că îl va ajuta pe Bogos să formuleze plângeri cu acuzații fictive pe care să le depună la D.I.I.C.O.T. și D.N.A împotriva directorului D.S.V.S.A. Vaslui, cu scopul destituirii acestuia din funcția deținută, detaliază anchetatorii.

„În perioada iunie – septembrie 2025, inculpatul Fănel Bogos ar fi promis suma de 300.000 de euro inculpaților I.L.M. și C.R.M., pentru ca aceștia să intervină pe lângă persoane din conducerea A.N.S.V.S.A., în vederea favorizării societății comerciale deținute de inculpat în sensul menționat anterior”, susțin procurorii anticorupție.

Promisiuni de influență asupra unor înalți funcționari ai statului și lideri politici

În acest context, la data de 10.06.2025, Fănel Bogos ar fi remis mai mult de jumătate din această sumă, respectiv suma de 200.000 de euro, prin încheierea unui contract de consultanță / management între societatea sa și o altă societate controlată de ceilalți doi inculpați.

În cursul lunii iulie 2025, Fănel Bogos ar fi promis și oferit în același scop sume de bani necuantificate până în prezent inculpatei I.L.M., potrivit DNA.

Începând cu luna septembrie 2025 până în prezent, Fănel Bogos ar fi promis sume de bani în cuantum de aproximativ 250.000 de euro inculpatului A.M. care ar fi afirmat că are influență asupra unor înalți funcționari ai statului și asupra unor lideri politici și că va determina conducerea A.N.S.V.S.A. să favorizeze societatea comercială deținută de Fănel Bogoș, în scopul menționat anterior.

„În acest context, la data de 06.10.2025, inculpatul A.M. i-ar fi promis directorului executiv al D.S.V.S.A. Vaslui funcția de președinte al A.N.S.V.S.A., dacă acesta va da curs solicitărilor inculpatului Fănel Bogos”, susțin anchetatorii.

În perioada septembrie-octombrie 2025, inculpata M.V.O., în contextul influenței pe care ar avea-o față de inculpatul A.M., i-ar fi pretins inculpatului Fănel Bogos suma de aproximativ 100.000 de euro a cărei remitere să fie disimulată prin angajarea în mod fictiv, ca manager general al societății comerciale respective.

Totodată, în perioadele respective, persoanele menționate anterior ar fi exercitat acte de constrângere asupra directorului executiv al D.S.V.S.A. Vaslui pentru a-l determina pe acesta să anuleze măsurile luate privind neregulile constatate în cadrul fermelor respective și să aprobe dosarele de despăgubire depuse de Fănel Bogos.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații P.U.S. și M.V.O. trebuie să respecte o serie de obligații, între care:

-să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală;

-să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar;

-să nu părăsească teritoriul României;

Inculpaților P.U.S. și M.V.O. li s-au atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor ce le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Celor șase inculpați li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de Procedură Penală.

În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Fănel Bogos, medic veterinar de profesie și proprietarul companiei Vanbet SRL, unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă românească, a fost reținut în 22 octombrie 2025, de către polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui, fiind acuzat de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”, notează veterinarul.ro.

Incidentul s-ar fi petrecut în 2024, în curtea locuinței sale din comuna Banca, județul Vaslui. Potrivit anchetatorilor, Bogos ar fi imobilizat un cal și i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect înțepător, provocând moartea animalului. Polițiștii au decis reținerea omului de afaceri după ce au intrat în posesia unei filmări care surprinde momentul agresiunii, imaginile fiind descrise drept „de o brutalitate ieșită din comun, greu de privit”.

„La data de 22 octombrie 2025, ca urmare a administrării probatoriului, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui au luat față de bărbatul cercetat măsura reținerii pentru 24 de ore”, se arată în comunicatul transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui.

Afacerile lui Bogos

Compania Vanbet SRL, cu sediul în comuna Banca (Vaslui), a fost înființată în 2001 și este unul dintre principalii jucători români din industria avicolă, deținând branduri precum Puiul Haiducesc, Găina Gospodină, Stolnic, Nobilis, Miki și Gustolact.

Conform datelor financiare oficiale, în 2024, Vanbet SRL a raportat o cifră de afaceri de 430,7 milioane lei și un profit net de peste 20 milioane lei, cu peste 770 de angajați.

Compania este activă pe segmentul producției și procesării de carne de pasăre, produse lactate și preparate tradiționale, având o prezență semnificativă pe piața din Moldova.