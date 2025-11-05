SURSE Medicul veterinar Fănel Bogos, implicat într-un nou dosar penal / Sunt vizate de DNA 10 persoane, pentru trafic de influență, șantaj și dare de mită / Bogos, unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă, a fost reținut în octombrie pentru „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”

Medicul veterinar Fănel Bogos, considerat unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă românească, este vizat într-un nou dosar penal, anunță surse judiciare pentru G4Media.

Trei percheziții s-au realizat miercuri dimineață în județele Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara și Timișoara.

O parte din percheziții îl vizează chiar pe omul de afaceri din Vaslui.

Dosarul vizează, conform surselor G4Media, săvârșirea de către 10 persoane a infracțiunii de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000.

Audierile din acest dosar vor fi făcute la Serviciul Teritorial Iași al DNA.

Fănel Bogos, medic veterinar de profesie și proprietarul companiei Vanbet SRL, unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă românească, a fost reținut în 22 octombrie 2025, de către polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui, fiind acuzat de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”, notează veterinarul.ro.

Incidentul s-ar fi petrecut în 2024, în curtea locuinței sale din comuna Banca, județul Vaslui. Potrivit anchetatorilor, Bogos ar fi imobilizat un cal și i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect înțepător, provocând moartea animalului. Polițiștii au decis reținerea omului de afaceri după ce au intrat în posesia unei filmări care surprinde momentul agresiunii, imaginile fiind descrise drept „de o brutalitate ieșită din comun, greu de privit”.

„La data de 22 octombrie 2025, ca urmare a administrării probatoriului, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui au luat față de bărbatul cercetat măsura reținerii pentru 24 de ore”, se arată în comunicatul transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui.

Afacerile lui Bogos

Compania Vanbet SRL, cu sediul în comuna Banca (Vaslui), a fost înființată în 2001 și este unul dintre principalii jucători români din industria avicolă, deținând branduri precum Puiul Haiducesc, Găina Gospodină, Stolnic, Nobilis, Miki și Gustolact.

Conform datelor financiare oficiale, în 2024, Vanbet SRL a raportat o cifră de afaceri de 430,7 milioane lei și un profit net de peste 20 milioane lei, cu peste 770 de angajați.

Compania este activă pe segmentul producției și procesării de carne de pasăre, produse lactate și preparate tradiționale, având o prezență semnificativă pe piața din Moldova.