Recorder: Imixtiune a consilierei ministrului Predoiu în justiție / Beatrice Drăghiciu ar fi intervenit pentru un om de afaceri acuzat de violență împotriva soției / A fost eliminat un ordin de restricție, iar dosarul a fost mutat în alt județ

Ministerul de Interne, Poliția Română și Parchetul General au rezolvat cu maximă celeritate doleanțele unui om de afaceri din Dâmbovița, rudă cu cea mai apropiată consilieră a lui Cătălin Predoiu, ministru de Interne și vicepremier în Guvernul României, notează Recorder într-o anchetă jurnalistică.

Cercetat penal pentru violență domestică, omul de afaceri Viorel Podaru i-a făcut plângere agentului de poliție care a emis un ordin de protecție provizoriu pe numele său. Deși astfel de reclamații sunt verificate, de regulă, la nivelul inspectoratelor județene, conducerea Poliției Române a decis să trimită o echipă de control de la centru, pentru a stabili dacă agentul de poliție și-a îndeplinit corect atribuțiile de serviciu când a emis un ordin de restricție pe numele lui Podaru.

Reținut pentru 24 de ore deoarece a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de soția sa, Viorel Podaru l-a reclamat și pe procurorul care i-a făcut dosar penal și l-a băgat în arest. Instituțiile statului au reacționat din nou cu maximă celeritate, scrie Recorder, și, în numai câteva ore, Parchetul General a emis o decizie prin care i-a luat procurorului dosarul și a mutat speța la un parchet dintr-un alt județ.

Beatrice Drăghiciu, nepoata omului de afaceri Viorel Podaru, este o colaboratoare foarte apropiată a lui Cătălin Predoiu, lăudată public de acesta pentru activitatea din Guvern și decorată de Președinția României.

În ultimii trei ani, Drăghiciu l-a urmat pe Predoiu în toate instituțiile pe care acesta le-a condus: i-a fost șefă de cabinet la Ministerul Justiției și apoi consilieră de stat la Guvern.

În timpul documentării anchetei Recorder, Beatrice Drăghiciu a plecat din poziția de consilier al vicepremierului Predoiu și a transmis că nu mai lucrează în administrație.

Câteva săptămâni mai târziu a apărut din nou în delegații oficiale alături de Predoiu, iar de la Guvern s-a transmis că, între timp, a devenit consilieră onorifică a ministrului de Interne.

Drăghiciu neagă că ar fi intervenit în vreun fel în favoarea unchiului său și spune că nici nu are cunoștință de problemele acestuia cu legea. Podaru o contrazice și afirmă că se consultă des cu nepoata sa.

Una dintre firmele de avocatură care îl reprezintă pe Viorel Podaru este „Zamfirescu Racoți Vasile and Partners”, fostă „Zamfirescu Racoți Predoiu”. Actualul ministru de Interne a avut, cu mulți ani în urmă, un rol important în această firmă.