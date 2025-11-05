G4Media.ro
Japonia trimite soldaţi pentru a combate un val de atacuri letale ale…

Japonia trimite soldaţi pentru a combate un val de atacuri letale ale urşilor / 12 persoane au fost ucise în 2025

Armata Japoniei a desfăşurat miercuri trupe în nordul muntos al ţării pentru a ajuta la prinderea urşilor, în urma unei solicitări urgente din partea autorităţilor locale care se luptă să facă faţă unui val de atacuri, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Operaţiunea a început în oraşul Kazuno, unde locuitorii au fost atenţionaţi deja de mai multe săptămâni să evite pădurile dese din jur, să stea acasă după lăsarea întunericului şi să aibă cu ei clopoţei pentru a-i descuraja pe urşii care ar putea căuta hrană în apropierea caselor lor.

Potrivit Ministerului Mediului, în Japonia s-au înregistrat peste 100 de atacuri ale urşilor, cu un număr record de 12 persoane ucise în Japonia începând din aprilie. Do uă treimi din aceste decese au avut loc în prefecturile Akita, unde se află Kazuno, şi Iwate, în apropiere.

„În condiţiile în care urşii continuă să pătrundă în zone locuite din numeroase regiuni şi numărul atacurilor urşilor soldate cu răniri creşte zilnic, nu ne putem permite absolut deloc să amânăm contramăsurile împotriva urşilor”, a declarat secretarul şef adjunct al cabinetului de la Tokyo, Kei Sato, într-o conferinţă de presă miercuri în capitala niponă.

Potrivit autorităţilor din Akita, numărul observărilor de urşi a crescut de şase ori în acest an, ajungând la peste 8.000, ceea ce l-a determinat pe guvernatorul prefecturii să solicite ajutorul Forţelor de Autoapărare ale Japoniei, săptămâna trecută.

Un camion militar, mai multe jeepuri şi peste o duzină de soldaţi, unii purtând echipament blindat, s-au adunat miercuri dimineaţă în Kazuno, un oraş cu circa 30.000 de locuitori cunoscut pentru izvoarele sale termale, peisajele spectaculoase şi o varietate de mere dulci.

Soldaţii vor ajuta la transportul, amplasarea şi inspectarea capcanelor folosite pentru capturarea urşilor, dar sacrificarea lor va fi lăsată în seama vânătorilor antrenaţi, cu arme mai potrivite acestui scop.

Creşterea numărului de urşi, modificarea surselor natu rale de hrană determinate de schimbările climatice şi depopularea zonelor rurale aduc din ce în ce mai mult oamenii în contact cu urşii, în Japonia. Corpul îmbătrânit al vânătorilor, pe care se bazau în trecut autorităţile, este copleşit.

În ultimele luni, urşii au atacat clienţi într-un supermarket şi un turist care aştepta într-o staţie de autobuz lângă un sit din patrimoniul mondial UNESCO şi au mutilat un muncitor care curăţa o baie într -o staţiune cu izvoare termale.

Urşii negri japonezi, comuni în cea mai mare parte a ţării, pot cântări până la 130 de kilograme. Urşii bruni de pe insula nordică Hokkaido pot cântări şi până la 400 de kilograme.

Japonia a mai desfăşurat în trecut armata pentru a ajuta la controlul faunei sălbatice, în urmă cu circa un deceniu, când a furnizat supraveghere aeriană pentru vânătoarea de cerbi sălbatici. Şi în Marea Britanie, armata a acordat sprijin logistic pentru sacrificarea animalelor în cursul epizootiei de febră aftoasă din 2001.

1 comentariu

  1. În România urșii au fost deja combătuți de vânători pentru trofee și cărniță servită în restaurantele de lux.

