Urși omorâți cu insecticide interzise în UE de 17 ani: „În absența statului, oamenii își rezolvă singuri problemele” / Una dintre substanțe, Diazinol, e cauza pentru care mor copiii după ce sunt spălați pe cap împotriva păduchilor

Cabanierii din zona Transfăgărășanului susțin că există informații că urșii din zonă sunt otrăviți atunci când devin agresivi și le atacă oile, relatează Turnul Sfatului.

În 2025, conform datelor Institutului Național de Diagnostic și Sănătate Animală București, laboratorul unde se fac testele de acest tip, au existat trei cazuri de urși otrăviți. Toți trei, în același loc, în luna ianuarie, într-o localitate din Mureș.

„În luna ianuarie 2025, pe raza județului Mureș, FV 50 Crișeni, au fost găsite 3 cadavre de urși la care s-au identificat, prin examen toxicologic, din probe de conținut stomacal, substanțele toxice – diazinon și carbofuran”, precizează conf. univ. dr. Florica Barbuceanu în răspunsul transmis Turnul Sfatului.

Ea menționează că lângă că aceste cadavre a fost găsite lângă o bovină în corpul căreia au fost identificate aceleași substanțe toxice.

Diazinonul a fost dezvoltat în 1952 de către compania elvețiană Ciba-Geigy (în prezent Novartis) pentru a înlocui insecticidul DDT, însă a fost interzis din 2007, în Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, soluția e folosită de români pentru înlăturarea păduchilor Două fete din Sibiu au fost recent în comă, iar alte cazuri de deces au fost semnalate în mai multe județe din țară, în ultimii ani.

Carbofuranul este este și el unul dintre cele mai toxice pesticide, fiind comercializat sub denumirile de Furadan sau Curater, deși a fost interzis în UE din 2008, iar vânzarea, utilizarea și chiar deținerea acestei substanțe sunt interzise.

Insecticidul Carbofuran e folosit în Austria pentru uciderea animalelor sălbatice, au depistat autoritățile de aici, iar din decembrie 2024 există, în premieră, un câine care poate detecta această substanță, tocmai pentru a depista astfel de fapte.

Gheorghe Dănulețiu, oierul cunoscut sub numele Ghiță Ciobanu, în urma unor reclame la rețelele de telefonie mobilă, susține că în absența statului, oamenii își vor face întotdeauna dreptate singuri.

”Lucrurile ăstea nu se spun, se fac, dacă e… Mai demult, când urșii deveneau periculoși existau tot felul de metode pentru ca oamenii să-și apere animalele. Acum, și eu am oi la Jina, am văzut urs, dar nu am avut treabă cu el. Până acum, poate prin toamnă, cine știe… Sunt deocamdată șoricari din ăștia, nu sunt periculoși, dar dacă se învață la carne, atunci e pericol.

Cei mai mulți urși periculoși sunt cei care se învață la carne și care sunt relocați dintr-o parte în alta. Bieții oameni își rezolvă prolemele cum pot. Statul e preocupat doar să pună taxe, nu să rezolve probleme, din păcate trecem prin niște timpuri destul de grele”, spune oierul.

