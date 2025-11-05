G4Media.ro
Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, vizită oficială în Republica Moldova

Sursa foto: © European Union 2022 - Source : EP / Philippe BUISSIN

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, vizită oficială în Republica Moldova

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în zilele de 6 şi 7 noiembrie, transmite miercuri Moldpres, transmite Agerpres.

Potrivit Direcţiei comunicare şi relaţii publice a parlamentului, Roberta Metsola va participa la şedinţa solemnă a legislativului de la Chişinău, unde va susţine un discurs cu ocazia constituirii celei de-a XII-a legislaturi.

Roberta Metsola are pe agendă şi o întrevedere cu preşedintele legislativului moldovean, Igor Grosu. Agenda vizitei mai include o întâlnire cu preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, urmată de o conferinţă de presă.

De asemenea, Roberta Metsola se va reuni cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Preşedinta Parlamentului European va mai participa la un eveniment public dedicat tinerilor, organizat la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chişinău.

În urmă cu trei ani, în noiembrie 2022, preşedinta Parlamentului European a mai susţinut un discurs în plenul Parlamentului Republicii Moldova, transmiţând un mesaj de susţinere a parcursului european al ţării.

