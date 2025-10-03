Negocierile cu Ucraina și Moldova privind aderarea la UE trebuie să înceapă până la sfârșitul anului, afirmă preşedinta Parlamentului European

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că Uniunea Europeană trebuie să înceapă negocierile de aderare atât cu Ucraina, cât și cu Republica Moldova până la sfârșitul acestui an. Potrivit Ukrinform, Metsola a discutat cu jurnaliștii, joi dimineaţă, înainte de începerea summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Preşedinta Parlamentului European a felicitat Republica Moldova pentru victoria partidului proeuropean la alegerile recente, menționând că intervenția Rusiei nu a adus rezultate pentru Kremlin.

„Oamenii au ales clar calea europeană și am văzut că intervențiile și intimidările nu au funcționat. Trebuie de asemenea să înțelegem că trebuie să fim pregătiți să facem față amenințărilor la adresa stabilității rezultatelor democratice ale alegerilor” – a subliniat președinta Parlamentului European. Roberta Metsola a reamintit că toată campania electorală a partidului PAS al preşedintei Maia Sandu s-a concentrat pe speranța aderării la UE, motiv pentru care Parlamentul European „va continua foarte clar să declare că a venit în sfârșit momentul să înceapă negocierile cu Ucraina și Moldova și că trebuie să facem acest lucru până la sfârșitul acestui an”. Metsola a remarcat că extinderea este benefică atât pentru UE, cât și pentru țările candidate.

„Nu este vorba de caritate. Este ceva ce funcționează pentru toți. Este ceea ce ne va face mai protejați, ceea ce ne va oferi mai mult control strategic și putem demonstra că oamenii noștri deschid ușile pentru noile țări și popoarele lor, atunci când acestea doresc să se alăture” – a adăugat Metsola. Ukrinform aminteşte că, anterior, comisarul european pentru extindere, Marta Kos de asemenea a declarat într-un interviu că atât Ucraina, cât și Moldova merită deschiderea clusterelor de negociere în cadrul discuţiilor de aderare, deoarece este un proces bazat pe merite și nu există obstacole reale pentru a înregistra progrese în negocieri.