ANALIZĂ Bani europeni, drumuri românești. Sute de milioane de euro investite în ultimii zece ani în infrastructura rutieră din Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui / Ce proiecte au dezvoltat județele din Regiunea Nord-Est

Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României după numărul de locuitori, dar și al suprafeței deținute. În această regiune, ce reunește județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, dezvoltarea infrastructurii rutiere este una dintre principalele direcții de investiții, iar ea vizează integrarea în rețeaua europeană de transport TEN-T.

Sumele investite sau în curs de investiție sunt uriașe: peste 810 milioane de euro, dintre care aproximativ 460 de milioane sunt bani europeni, potrivit datelor furnizate la solicitarea G4Media de către Agendția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est.

Perioada de programare 2014–2020

În perioada de programare 2014–2020, prin Programul Operațional Regional (POR), au fost realizate patru axe strategice rutiere majore: Iași – Suceava, Botoșani – Iași, Neamț – Bacău și Vaslui – Iași.

Valoarea totală a acestor proiecte a fost de 360,67 milioane de euro, din care 180 milioane euro au reprezentat asistență financiară nerambursabilă, contribuind la modernizarea a peste 500 de kilometri de drumuri doar în primul exercițiu financiar.

Spre exemplu, proiectul privind axa strategică Iași – Suceava, cu o lungime de aproximativ 168 km, a fost coordonat de Consiliul Județean Iași (lider de proiect), în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava.

Cele două județe s-a asociat și au reușit să investească peste 640 de milioane de lei, dintre care 264 de milioane sunt bani europeni.

Axa Iași – Botoșani a fost modernizată printr-un proiect de asociere între cele două județe, alături de 15 comune aflate pe traseu: Albești, Blândești, Călărași, Dângeni, Dobârceni, Gorbănești, Hănești, Hlipiceni, Lunca, Mihălășeni, Răuseni, Sulița, Todireni și Trușești – din județul Botoșani și comuna Șipote din județul Iași.

Prin această investiție au fost modernizați peste 100 de kilometri de drum. Valoarea proiectului a trecut de 588 de milioane de lei (aproximativ 117 milioane de euro), din care 266 de milioane de lei din fonduri nerambursabile (adică peste 53 de milioane de euro).

Axa strategică Neamț – Bacău: Proiectul s-a derulat în perioada noiembrie 2017 – decembrie 2023 și a fost finanțat din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020, Axa prioritară 6.

Valoarea totală a proiectului este de 239 de milioane de lei, din care 192 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea gradului de accesibilitate a localităților aferente comunelor Dămienești, Negri, Prăjești, Traian, Secuieni, Izvoru Berheciului, Colonești, Răchitoasa, Motoșeni, Glăvănești și Podu Turcului, situate în proximitatea rețelelor TEN-T (drumurile europene E581 și E85) prin modernizarea tronsonului funcțional alcătuit din drumurile județene:

DJ 207D (limită județ Neamț – Traian – DN2F, km 28+000 – 50+254),

DJ 241A (Izvoru Berheciului – Secuieni, km 64+250 – 78+114),

DJ 241 (limită județ Vrancea – Podu Turcului – Izvoru Berheciului, km 25+000 – 83+368).

Axa rutieră Vaslui – Iași a beneficiat de o finanțare de peste 208 de milioane de lei, din care peste 91 de milioane de lei sunt bani europeni.

Exercițiul financiar 2021-2027

În actuala perioadă de programare, prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, sunt în derulare noi investiții menite să îmbunătățească accesibilitatea rutieră și legătura regiunii cu rețeaua TEN-T, potrivit ADR Nord-Est.

În total vorbim despre peste 2,2 miliarde de lei (aproape 450 de milioane de euro), dintre care peste 1,4 miliarde de lei (284 de milioane de euro) reprezintă finanțări europene.

Cinci proiecte majore sunt deja în implementare, cu obiective ambițioase și impact direct asupra mobilității locuitorilor și economiei locale.

Prin Programul Regional Nord-Est 21-27, sunt în implementare cinci mari proiecte, cu rezultate așteptate foarte „ambițioase”, după cum le numesc reprezentanții ADR. Câteva dintre ele sunt extrem de relevante prin valoare, dar și prin utilitate.

Un proiect de conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova , în valoare totală de 68 milioane de euro, unde beneficiar este Județul Botoșani;

, în valoare totală de 68 milioane de euro, unde beneficiar este Județul Botoșani; Al doilea proiect este înființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iași , în valoare totală de 83,5 milioane euro.

, în valoare totală de 83,5 milioane euro. Al treilea este Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui, în valoare totală de 91,5 milioane euro.

Aceste trei proiecte au o valoare totală de 243 milioane de euro, cu 152 milioane de euro asistență financiară nerambursabilă și 192 de kilometri modernizați.

Pe lângă aceste proiecte, în actualul exercițiu financiar se mai finanțează reabilitarea unor străzi (spre exemplu Pașcani are un proiect de aproape 10 milioane de euro pentru reabilitarea străzilor) și construirea a zeci de kilometri de pistă de bicicletă.

„În Regiunea Nord-Est, ne confruntăm cu trei mari provocări. Prima este infrastructura – despre care discutăm de mult timp. A doua ține de nivelul de dezvoltare economică, care este strâns legat de infrastructură, dar nu se reduce doar la aceasta. Iar a treia este capacitatea noastră de a lucra împreună și de a ști să folosim instrumentele pe care le avem la dispoziție. Iar banii europeni sunt, în fond, instrumente.

În urmă cu zece ani, ne-am pus o întrebare esențială: dacă nu finanțăm autostrăzi, ce putem face totuși pentru conectivitate? Răspunsul a fost clar: finanțăm drumuri județene.

Am muncit câțiva ani pentru a realiza patru axe rutiere majore, care să lege Suceava de Iași, Iași de Vaslui, Iași de Botoșani și Bacău de Neamț. Aceste investiții finanțate prin POR 14-20 au avut un impact uriaș asupra comunităților locale: au îmbunătățit accesul la servicii, au redus timpul de deplasare și au deschis noi oportunități economice pentru întreprinderile din regiune” a transmis Vasile Asandei, director general al ADR Nord-Est.