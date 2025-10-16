ANALIZĂ: Infrastructura de educație din Regiunea Nord-Vest, reconstruită cu sute de proiecte din fonduri europene, atrase în 20 de ani / Județele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj au beneficiat de sume record

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, sau Transilvania de Nord, este compusă din şase judeţe: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj. Este una dintre cele mai bogate regiuni și totodată una dintre cele care a atras cele mai multe fonduri europene destinate infrastructurii de educație.

În două perioade de finanțare, creșele, grădinițele, școlile, liceele și universitățile din aceste județe au beneficiat de o sumă totală uriașă, de peste 1,8 miliarde de lei. Peste un miliard din acești bani (aproximativ 210 milioane de euro) provin din fonduri europene, potrivit informațiilor furnizate la solicitarea G4Media de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest.

În perioada 2014 – 2020, au fost finanțate 116 de proiecte care vizează modernizarea, construirea, eficientizarea energetică sau dotarea unităților școlare, de la nivel de grădiniță și până la nivel universitar.

Concret, în perioada amintită, unitățile de învățământ din regiune au beneficiat de investiții totale de peste 1,05 miliarde de lei (peste 200 de milioane de euro).

Din această sumă uriașă, valoarea fondurilor nerambursabil a trecut de 851 de milioane de lei, din care contribuția Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) a ajuns la 743 de milioane de lei (aproape 150 de milioane de euro), arată datele consultate de G4Media. În același timp, la investițiile de peste un miliard, beneficiarii au contribuit cu aproximativ 66 de milioane de lei.

Noul sediu al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca reprezintă una dintre investițiile majore în infrastructura de învățământ din Regiunea Nord-Vest.

Clădirea a fost modernizată din fonduri proprii și din fonduri europene. Valoarea totală a contractului de finanțare a fost de aproape 33 de milioane de lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din partea UE și din bugetul național se ridică la 32 milioane de lei.

În urma acestor investiții, studenții Facultății de Drept beneficiază de spații didactice și de cercetare moderne: 3 amfiteatre (dintre care unul cu o capacitate de 400 de locuri, celelalte cu aproximativ 200 de locuri), 4 săli de curs cu peste 50 de locuri, 18 săli de seminar cu câte 27 de locuri, o sală de conferințe, o sală de lectură cu 100 de locuri, precum și de spații moderne pentru biblioteca facultății și birouri.

Orașul Beclean din Bistrița-Năsăud a beneficiat de o investiție de 6,3 milioane de lei, dintre care 6,1 milioane reprezintă bani europeni, pentru reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței ”Albă ca Zăpada”.

Conceptul japonez după care a fost construită include spații de joacă moderne, aparatură de monitorizare, dotări inteligente, o cantină și un cabinet medical cu medic și mai multe asistente.

Autoritățile locale susțin că este cea mai modernă grădiniță din țară. Sursa de inspirație pentru realizarea acestui proiect a fost o grădiniță din Fuji, Japonia.

Una dintre investițiile importante pentru Zalău a fost construirea unei creșe în cartierul Meseș, un proiect care a costat aproximativ 5 milioane de lei, dintre care mai mult de 1,6 milioane au reprezentat contribuția Uniunii Europene.

Creșa a beneficiat de o modernizare completă a spațiilor destinate copiilor, amenajarea curții și a spațiilor de jocă.

Un proiect de mari dimensiuni a fost cel legat de modernizarea si creșterea eficienței energetice în clădirile Liceului ”Onisifor Ghibu” din Cluj Napoca.

Investiția totală a fost de 30,3 milioane de lei, din care 27,6 de milioane au constat în fonduri nerambursabile, cu o contribuție a FEDR de 24 de milioane de lei.

Proiectul a presupus redistribuirea unor funcțiuni în imobilul existent, echiparea clădirii existente cu facilități pentru persoane cu dizabilități: rampe, grup sanitar pe fiecare nivel și ascensor cu cabină și extinderea imobilului cu spații de învățământ cu un corp nou.

De asemenea, printre obiective s-a mai numărat înlocuirea finisajelor la corpurile de clădiri existente, înlocuirea integrală a instalațiilor sanitare, electrice, încălzire în imobilele existente, sisteme de climatizare (încălzire, ventilare, răcire) și alimentare cu apă, instalarea unui sistem de management energetic integrat de tip BEMS și extinderea zonei anexelor sălii de sport.

Alte exemple de proiecte mari realizate în exercițiul financiar 2014 – 2020:

Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universitătii din Oradea – Smart Industries în valoare totală de aproape 32 de milioane de lei (12,3 milioane de lei bani europeni).

Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița în valoare de 26,5 milioane de lei, cu o finanțare europeană de 16,5 milioane de lei.

Smart Campus Universitatea din Oradea – 36 de milioane a fost valoarea totală, din care 25 de milioane bani din FEDR.

Reabilitare, extindere și dotare Școala Gimnazială din localitatea Finteușu Mic, comuna Satulung, județul Maramureș, un proiect în sumă de 21 de milioane de lei, din care 16,4 milioane sunt bani europeni.

Proiecte finanțate și în implementare în perioada 2021 – 2027

Investițiile din bani europeni continuă și în exercițiul financiar următor cu alte 29 de proiecte care însumează 790 de milioane de lei.

Din această sumă, aproximativ 500 de milioane (100 de milioane de euro) o reprezintă valoarea nerambursabilă, din care contribuția FERD ajunge la 295 de milioane de lei (60 de milioane de euro).

Spre exemplu, „Reabilitarea Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Oradea este un proiect în valoare de 98 de milioane de lei, din care 49 de milioane de lei (aproape 10 milioane de euro) sunt bani europeni.

Alte proiecte în valoare de zeci de milioane de lei fiecare, sunt în diferite faze de execuție în Cluj, Bistrița, Sălaj, Maramureș și Satu Mare, practic în fiecare județ al Regiunii Nord Vest.