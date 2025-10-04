ANALIZĂ Câți bani europeni a folosit pentru infrastructura de Educație cea mai populată regiune de dezvoltare a României. ADR Nord-Est: județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui au atras aproape 170 de proiecte

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, formată din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, a investit masiv în ultimii zece ani în infrastructura de educație. Majoritatea banilor, adică peste 171 de milioane de euro, au venit din bani europeni. Această regiune, care acoperă o parte din Bucovina și Moldova, este cea mai populată dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României, cu o populație de 3,9 milioane de locuitori.

Fondurile europene pentru educație, obținute din 2014 încoace, au modernizat zeci de școli și grădinițe și au schimbat radical infrastructura de educație în fiecare județ.

Vorbim în total de aproape 170 de proiecte, în care s-au investit aproape 660 de milioane de lei (mai bine de 171 de milioane de euro) din bani europeni, la un nivel total al investițiilor de aproape 1,2 miliarde de lei.

POR 2014 – 2020

96 de proiecte au fost implementate în exercițiul financiar 2014-2020, potrivit datelor furnizate de ADR Nord-Est, la solicitarea G4Media.

Valoarea totală a proiectelor a fost de aproximativ 638 de milioane de lei, din care asistență financiară nerambursabilă a fost de 567,5 milioane de lei, adică peste 113 milioane de euro.

Spre exemplu, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la „Școala Ciprian Porumbescu” Comănești (Bacău) a beneficiat de 10,5 milioane de lei din bani europeni, potrivit informațiilor furnizate de ADR.

Obiectivele proiectului au constat în reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale, extinderea construcției școlii, reabilitarea accesului carosabil și pietonal în incinta școlii, canalizare, cămine colectoare și lucrări de drenaj din jurul clădirii și reabilitarea împrejmuirii școlii.

De asemenea, a fost nevoie de reabilitarea instalațiilor electrice interioare, a instalațiilor termice și a instalatiilor sanitare, de realizarea unor instalații electrice de supraveghere și avertizare la incendiu și nu în ultimul rând de înlocuirea mobilierului școlar învechit și dotarea școlii cu mobilier, echipamente IT și didactice adecvate. Proiectul a fost etapizat.

Un alt proiect finalizat în perioada amintită este legat de crearea de spații noi în cadrul Școlii Gimnaziale Nr 1 din Gura Humorului, cu peste 630 de elevi.

Asistența financiară nerambursabilă a fost de 9,7 milioane de lei, la care s-a aduăgată o cofinanțare relativ mică.

Prin acest proiect au fost demolate clădiri degradate, au fost ridicate altele noi, au fost dotate sălile de clasă cu mobilier și echipamente digitale, a fost dotat cabinetul medical și multe altele.

În prezent, aceasta este una dintre cele mai bine cotate școli din județul Suceava.

Un alt proiect, care și-a propus să diminueaze riscul de abandon și părăsire timpurie a școlii a fost unul legate de realizarea unei infrastructuri educaționale în comuna Sendriceni, judetul Botosani.

Proiectul ”Construire și dotare grădiniță cu program normal – Școala Gimnazială Alecu Ivan Ghilia” a utilizat aproximativ 900.000 de lei din bani europeni.

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii educaționale în comuna Poiana Stampei, județul Suceava (foto principal) a atras o finanțare în valoare de 1, 5 milioane de euro, din bani europeni.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional, la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Piatra Neamț, prin axa prioritară 10.1 b. Reprezentanții instituției de învățământ precizează că școala a cunoscut o schimbare majoră de asperc.

O sală special amenajată care va permite servirea unei mese calde, o bibliotecă modernă, o sală de lectură, laboratoare dotate la cele mai înalte standarde, un atelier de meșteșuguri sunt doar câteva dintre lucrurile care au schimbat fața școlii din Poiana Stampei.

Tot prin acest proiect, există acum un teren de sport modern, dotat cu nocturnă, tribune și pistă pentru alergat.

”Începând cu anul școlar 2019-2020, s-a dat în funcțiune și noul sediu al Grădiniței cu Program Prelungit. Proiectul, în valoare de 500.000 de euro, a fost finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Noul imobil este structurat pe două niveluri, tip P+1E, are săli de grupă, o sală de mese, bucătărie cu spaţii anexe, o sală multifuncţională, vestiare fete/băieţi, grupuri sanitare pentru fete, băieţi şi educatoare, birou, depozit jucării şi materiale didactice, cameră tehnică, centrală termică proprie şi holuri de acces, spaţiu destinat spectacolelor şi altor activităţi de interior, spaţiu de joacă, absolut necesare desfăşurării activităţii educaţionale. încăperile au fost mobilate şi utilate, inclusiv cu aparatură IT” au precizat reprezentanții șocilii, pe siteul propriu.

Perioada de finanțare 2021 – 2027

În perioada de finanțare 2021 – 2027, sunt finanțate 35 de proiecte pe infrastructură școlară. Valoarea totală a acestora ajunge la 341 de milioane de lei, dintre care 180 de milioane de lei sunt bani europeni (aproape 37 de milioane de euro).

Proiectul „Desființare corp C2, C3, C4, C5, C6 și construire corp nou Şcoala Gimnazială de Arte N.N. Tonitza Bârlad” (județul Vaslui) are cea mai mare valoare totală, peste 30 de milioane de lei, dintre care peste 10 milioane de lei vin de la Uniunea Europeană.

Prin proiect se propune demolarea corpurilor de clădire C2, C3, C4, C5, C6 pentru a construi un corp de școală capabil să asigure spațiile necesare pentru un proces educațional performant, precum și construirea unui corp nou de clădire pe amplasamentul rămas liber după demolarea corpurilor existente.

Noul corp va avea destinația de Școală Gimnazială de Arte și va include 5 săli de curs, 10 săli pentru studiu individual, 2 săli de arte plastice, 2 laboratoare, o sală de spectacole, cancelarie, grupuri sanitare și bibliotecă.

Clădirea propusă are un regim de înălțime P+3E. Noua clădire va fi modernă, inclusiv prin dotarea cu grupuri sanitare noi și separate pentru copii și personal.

Aceste intervenții vor asigura un mediu sigur și sănătos pentru desfășurarea activităților educaționale, conform normelor în vigoare.

Noua configurație a școlii va include spații optimizate și specializate, alături de zonele tehnice și administrative. Proiectul trebuie finalizat până la sfârșitul anului 2027.

Lista completă a proiectelor din exercițiul financiar actual:

Proiecte etapizate

Alte 35 de proiecte au fost etapizate, au precizat reprezenanții ADR Nord Est.

Valoare totală a acestora ajunge la aproape 200 de milioane de lei, din care 110 milioane reprezintă fonduri europene.