ANALIZĂ Câți bani europeni s-au cheltuit pe șoselele din sud-estul României și cum arată unele dintre drumurile realizate cu sute de milioane de euro în ultimii zece ani în județele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea – FOTO

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Regiunea Sud-Est reunește județele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea și este a doua ca mărime din cele 8 ale României. În ultimii zece ani, infrastructura rutieră din această parte a țării a beneficiat de investiții uriașe din bani europeni. Dacă le exprimăm în lei, este vorba despre finanțări care totalizează mai multe miliarde, iar dacă le transformăm în euro, vorbim de sute de milioane, potrivit datelor furnizate de ADR Sud-Est la solicitarea G4Media.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În exercițiul financiar 2014-2020, din cele 370 de milioane de euro investite în infrastructura locală, din trei surse de finanțare, 298 de milioane vin din bani europeni.

Investițiile continuă și în actualul exercițiu financiar, cu o serie de proiecte importante pentru cele șase județe.

Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR 2014-2020)

Potrivit informațiilor furnizate de ADR Sud-Est, 27 de proiecte au vizat modernizarea infrastructurii de drumuri județene. Dintre acestea, 2 proiecte au fost etapizate în cadrul PR SE 2021-2027.

”În cadrul POR 2014-2020, ADR Sud-Est a avut rolul de Organism Intermediar, având responsabilități de contractare, verificare a achizițiilor, a cheltuielilor realizate de beneficiari și de monitorizare a proiectelor, decizia finală cu privire la rezultatul verificărilor revenind Autorității de Management.

Alocarea la nivelul Regiunii de Sud-Est, în cadrul Axei Prioritare de modernizare a drumurilor județene a fost de aproximativ 14% din alocarea la nivel național pentru această Axa prioritară, la care se adaugă alocarea dedicată Instrumentului Teritorial Integrat Delta Dunării (eligibile fiind județele Tulcea și Constanța) și Strategiei SUERD (din Regiunea de dezvoltare Sud-Est fiind eligibile pentru finanțare județele Constanța, Tulcea, Brăila și Galați, județe traversate de Dunăre)”, au precizat reprezentanții ADR.

Având în vedere toate cele 3 surse de finanțare menționate anterior (alocarea regională, alocarea pentru ITI DD și alocarea pentru Strategia SUERD) valoarea totală a celor 27 de proiecte implementate a fost de aproape 1,85 miliarde de lei (aproximativ 370 de milioane de euro), din care valoarea finanțării europene (FEDR) a fost de 1,5 miliarde de lei (aproximativ 298 de milioane de euro).

POR 2014-2020 a fost un program național, cu alocare pe regiuni de dezvoltare, Autoritatea de Management (AM) a acestui program a funcționat în cadrul MDLPA în perioada 2014- 2022 și în cadrul MIPE începând cu 2022 până în prezent.

Proiectul intitulat „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Dumbrăveni – Gugeşti – Popeşti – Urecheşti – Budeşti – Coteşti – Blidari – Bonteşti – Dalhauti – Faraoanele – Râmniceanca – Beciu – Odobeşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T” a fost implementat de județul Vrancea, în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale traversate de drum.

TEN-T reprezintă prescurtarea de la Trans-European Transport Network.

Valoare totală proiect: 94.588.730 lei

Finanțare din fonduri europene (FEDR): 76.645.493 lei

Perioada de implementare: 17 noiembrie 2015 – 31 decembrie 2023

Contract de finanțare semnat la: 4 septembrie 2017

Principalele lucrări realizate au constat în reabilitarea infrastructurii și suprastructurii căii rutiere, modernizarea a două poduri, amenajarea a 18.610 de metri pătrați de trotuare, amenajarea a 60 de stații pentru transportul public și multe altele.

Prin finalizarea proiectului, viteza de deplasare pe sectorul de drum a crescut cu 62 %, drumul având acum o capacitate portantă corespunzătoare clasei de trafic IV și o viteză de proiectare de 40 de kilometri la oră, au transmis reprezentanții ADR.

Proiectul „Asigurarea accesibilității directe pe traseul Silistraru – Unirea – Gropeni către coridorul TEN-T – Buzău și linia Dunării” a avut ca scop modernizarea infrastructurii rutiere din județul Brăila.

Investiția, cu o valoare totală de 42.392.503 de lei, din care aproape 35 de milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile (FEDR), a fost realizată în parteneriat între Consiliul Județean Brăila și unitățile administrativ-teritoriale Silistraru, Unirea și Gropeni.

A vizat reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 255 A pe o lungime de 17,6 kilometri. Prin acest proiect au fost modernizate trotuare pe o lungime totală de 4,5 kilometri, au fost construite două stații de transport public, un pod nou din beton armat, cinci spații de odihnă, au fost instalate marcaje rutiere longitudinale și transversale, indicatoare noi și stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice.

“Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limita de județ Brăila – Robeasca – Vadu Pașii (E85)”, derulat de Consiliul Județean Buzău, a avut o valoare totală de aproape 115 milioane de lei (aproximativ 23 de milioane de euro).

Din acești bani, aproximativ 90 de milioane de lei au reprezentat fondurile europene neramburasabile.

Potrivit informațiilor furnizate G4Media, proiectul a vizat modernizarea unui tronson de aproape 37 de kilometri, asigurând accesul la coridoarele TEN-T pentru 16.000 de persoane care locuiesc în zona adiacentă, respectiv din Vadu Paşii, Săgeata şi Robeasca.

Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 223, tronsonul Cernavodă – Rasova – Aliman – Ion Corvin” a vizat modernizarea unuia dintre cele mai importante trasee rutiere din sudul județului Constanța, care asigură legătura între autostrada A2/DN22C și drumul național DN3.

Investiția, în valoare totală de 181,5 milioane de lei, din care peste 154 milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile (FEDR), a fost derulată de Consiliul Județean Constanța în parteneriat cu primăriile Aliman, Rasova și Ion Corvin.

Prin investiție au fost reabilitate și modernizate toate elementele structurale ale drumului județean DJ 223, fiind amenajate trotuare pe o suprafață de 6.188 de metri pătrați, construite piste pentru biciclete cu o lungime totală de 2,64 kilometri și nouă stații moderne de autobuz.

Lucrările au inclus refacerea infrastructurii și suprastructurii drumului, amenajarea sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale, reabilitarea podurilor și consolidarea malurilor, precum și instalarea elementelor necesare sporirii siguranței circulației.

În total, proiectul deservește peste 22.500 de locuitori din zonele pe care le străbate drumul.

“Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” a beneficiatde peste 55 de milioane de lei din bani europeni, la o valoare totală de aproape 67 de milioane de lei.

Proiectul a fost realizat în parteneriat între Consiliul Județean Galați, Pechea și Măstăcani.

Investiția din bani europeni a vizat îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază prin reabilitarea și modernizarea unor tronsoane din drumul județean DJ 255, care să ducă la creșterea vitezei medii de deplasare cu peste 35%.

În cifre, investiția arată așa:

34,61 de kilometri de drum reabilitat;

28.116 m santuri beton si 40 de kilometri de șanțuri;

un kilometru de rigole carosabile;

8 poduri și 258 podețe:

parapeți, marcaje, stații de autobuz, treceri de pietoni etc;

Proiectul „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru – Cerna” a avut ca scop îmbunătățirea conectivității și accesibilității zonelor rurale din județul Tulcea la principalele coridoare de transport europene TEN-T, care leagă Constanța de Tulcea, Brăila și Galați.

Investiția, în valoare totală de 98 de milioane de lei (aproape 20 de milioane de euro), din care peste 81 de milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile (FEDR), a fost implementată de Consiliul Județean Tulcea, în parteneriat cu primăriile comunelor Stejaru, Topolog, Dorobanțu și Cerna.

Investiția a vizat modernizarea drumului județean DJ 222 B Stejaru – Cerna. Prin lucrările realizate, s-au modernizat integral 54 de kilometri de drum, au fost amenajate 23.000 de metri pătrați de trotuare, s-au construit 20 de stații și alveole pentru transportul public și o pistă de biciclete cu o lungime de 2,5 kilometri.

Drumul modernizat deservește peste 11.600 de locuitori, facilitând legătura acestora cu principalele artere de transport naționale și europene.

Programul Regional Sud Est 2021 – 2027 (PR SE 2021 – 2027)

Alte 6 proiecte care vizează modernizarea infrastructurii de drumuri județene sunt în implementare în prezent.

Alocarea în cadrul PR SE 2021 – 2027 fost de 175 milioane de euro, dar valoarea totală a proiectelor contractate este de aproape 1.7 miliarde de lei (aproximativ 330 de milioane de euro), din care valoarea finanțării europene (FEDR) este de aproximativ 1,2 miliarde de lei (reprezentând în jur de 237 de milioane de euro).

Diferența vine din faptul că s-a produs o supra-contractare față de suma alocată, o situație permisă în timpul Guvernului Ciolacu și relativ des întâlnită la nivel național, potrivit surselor G4Media.

Alocarea în cadrul PR SE 2021-2027 pentru ITI Delta Dunării D este de 11,5 milioane de euro, fiind în curs de pregătire documentațiile tehnice pentru 2 proiecte, cu un necesar de finanțare estimat de peste 23 milioane de euro, au mai precizat reprezentanții ADR Sud-Vest.