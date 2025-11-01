G4Media.ro
Președintele Nicușor Dan spune că a sosit momentul să se căsătorească: „100%”

Mirabela Grădinaru, Nicușor Dan
Sursa foto: Inquam Photos / Adriana Neagoe

Președintele Nicușor Dan spune că a sosit momentul să se căsătorească: „100%”

Nicușor Dan a confirmat oficial că se va căsători, într-un interviu pentru Cotidianul. Totul după o perioadă lungă dedicată carierei politice. Președintele României spune că momentul potrivit pentru acest pas personal a sosit, iar evenimentul este 100% sigur.

Președintele a spus, răspunzând unei întrebări, că se va căsători. Întrebat dacă evenimentul se va întâmpla 100%, Nicușor Dan a răspuns: „100%”.

Chestionat de ce un bărbat care nu s-a căsătorit până la 50-55 de ani mai face acest lucru, președintele Nicușor Dan a afirmat: „Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauție. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de liniște și reflecție a vieții tale.

Întrebat dacă crede că acum a sosit momentul, Nicușor Dan a spus: „În toată perioada profesională au fost extrem de multe lucruri care s-au întâmplat”.

Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au împreună doi copii.

Tags:
