Președintele Nicușor Dan spune că a sosit momentul să se căsătorească: „100%”
Nicușor Dan a confirmat oficial că se va căsători, într-un interviu pentru Cotidianul. Totul după o perioadă lungă dedicată carierei politice. Președintele României spune că momentul potrivit pentru acest pas personal a sosit, iar evenimentul este 100% sigur.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Președintele a spus, răspunzând unei întrebări, că se va căsători. Întrebat dacă evenimentul se va întâmpla 100%, Nicușor Dan a răspuns: „100%”.
Chestionat de ce un bărbat care nu s-a căsătorit până la 50-55 de ani mai face acest lucru, președintele Nicușor Dan a afirmat: „Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauție. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de liniște și reflecție a vieții tale.
Întrebat dacă crede că acum a sosit momentul, Nicușor Dan a spus: „În toată perioada profesională au fost extrem de multe lucruri care s-au întâmplat”.
Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au împreună doi copii.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
VIDEO Mirabela Grădinaru – partenera preşedintelui Nicușor Dan – a pornit iluminatul roz la Palatul Cotroceni, de Ziua Luptei împotriva Cancerului de Sân: Când apare acest tip de provocare sprijinul familiei, competenţa şi profesionalismul medicilor sunt extrem de importante
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, va participa miercuri la aprinderea iluminatului roz la Palatul Cotroceni, de Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului de Sân
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.