Drone observate deasupra unei baze militare utilizate de NATO din Belgia

Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare belgiene Kleine-Brogel, utilizată de NATO, informează sâmbătă dpa, potrivit Agerpres.

„Sistemul de detectare funcţionează”, a scris sâmbătă ministrul belgian al apărării, Theo Francken, pe platforma X. „Au loc investigaţii”.

El a declarat că se va întâlni cu poliţia săptămâna viitoare pentru a analiza ameninţarea şi a lua măsurile necesare pentru a-i găsi şi aresta pe piloţii de drone.

Baza militară din Kleine-Brogel, în regiunea Flandra, a participat la manevrele anuale ale NATO din octombrie pentru apărarea teritoriului Alianţei cu arme nucleare, la care au luat parte aproximativ 2.000 de militari.

Conform unor informaţii neconfirmate, baza aeriană este una dintre locaţiile din Europa unde sunt stocate arme nucleare americane, mai menţionează dpa.

Belgia a deschis deja o anchetă după ce drone au fost observate duminica şi marţea trecute deasupra unei alte baze militare din sud-estul ţării, la Marche-en-Famenne.

Ţările NATO sunt în alertă maximă de mai multe săptămâni după ce drone au pătruns în spaţiul aerian al mai multor state europene, inclusiv deasupra unei alte baze militare belgiene, în zona aeroporturilor din Copenhaga şi München şi în regiunea baltică.