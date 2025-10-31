„Dacia Nostalgia”: După ce a recondiționat o Dacia 1300, un sibian a creat un club al iubitorilor de mașini clasice / „Pasiunea e prea mare. Nu te poți opri la o singură mașină”

Daniel Zugrăvescu, cunoscut printre sibieni ca Geanny, de la Geanny Tatto, este sibianul care a reușit să creeze o comunitate a iubitorilor de mașini clasice marca Dacia, pe care a numit-o Clubul Dacia Nostalgia, scrie Turnul Sfatului.

Pasiunea sa pentru mașini clasice l-a făcut fondatorul comunității Dacia Nostalgia. Totul a început după ce și-a cumpărat o mașină Dacia 1300, în urmă cu patru ani.

„A durat mult până am recondiționat-o pentru că era o mașină cu care nu se mai circulase de ceva vreme. Am început să merg cu ea prin oraș, în deplasările zilnice și am observat că atrăgea atenția oamenilor.

Într-una din ieșirile mele, m-am gândit ce fain ar fi să întâlnesc pe cineva cu aceeași pasiune ca a mea. Lucrurile au făcut să mă întâlnesc un alt pasionat, iar după acea întâlnire mi-a venit ideea să facem un fel de comunitate a iubitorilor de Dacia”, povestește tânărul.

În prezent, comunitatea creată de Daniel cuprinde aproximativ 50 de persoane.

„Acest lucru nu înseamnă că sunt 50 de mașini, pentru că pasiunea e prea mare, nu te poți opri la o singură mașină. Eu, de exemplu, am două mașini și mai sunt persoane în aceeași situație. Cea mai veche mașină este din anul 1972, iar cea mai tânără este din anul 2004”, mai povestește acesta.

Clubul este destinat tuturor iubitorilor de Dacia și nu are limită de vârstă, cel mai în vârstă membru având 50 de ani.

Daniel are și un proiect prin care dorește să facă fapte bune și să ajute oamenii din jurul lui. Își transformă, pentru o zi, Dacia în Taxi, iar banii pe care îi strânge merg către o cauză nobilă.

„Într-o zi anume fac taxi cu Dacia, iar banii se duc către o asociație care are nevoie, care ajută copiii. Ultima dată am ajutat Asociația Timp și Suflet cu care colaborăm.

Oamenii își fac programare din timp și-mi spun unde vor să-i duc. Eu nu stabilesc un preț dinainte, iar ei plătesc cât consideră, bani care merg către o cauză nobilă”, a spus el.