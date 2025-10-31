Federația Română de Fotbal și-a depus candidatura pentru ca România să găzduiască finala Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională din București

Federația Română de Fotbal (FRF) și-a depus candidatura pentru ca România să găzduiască finala Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională din București, potrivit unui comunicat.

Stadionul bucureștean a mai găzduit evenimentul pe 9 mai 2012, când Atlético Madrid a învins cu 3-0 Athletic Bilbao.

Partenerii Federației Române de Fotbal în acest proiect vor fi Primăria București și Guvernul României, potrivit comunicatului citat.

FRF arată că vrea să promoveze România ca o destinație de top pentru evenimente sportive majore.

“România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate în țara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc. Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanșator, care să contribuie la construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, în jurul perspectivei Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Pentru următorii doi ani, orașele gazdă ale ultimului act al Europa League se cunosc deja. Acestea sunt Istanbul, în 2026, și Frankfurt, în 2027.