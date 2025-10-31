SUA şi Filipine au creat o nouă echipă operativă pentru consolidarea cooperării militare între cele două țări în Marea Chinei de Sud

Statele Unite şi Filipine au format o nouă echipă operativă comună menită să consolideze cooperarea şi să sporească disponibilitatea militară în zone precum Marea Chinei de Sud, a anunţat vineri Pentagonul, potrivit agenției de știri Reuters, citate de Agerpres.

Anunţul a fost făcut după o întâlnire între secretarul american al apărării, Pete Hegseth, şi ministrul apărării naţionale filipineze, Gilberto Teodoro, prezenţi la o reuniune ministerială a ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est) desfăşurată în capitala malaeziană Kuala Lumpur.

Cei doi demnitari au transmis ‘hotărârea lor comună de a restabili descurajarea în regiune’, conform Pentagonului. De asemenea, ei au anunţat finalizarea unui plan de a moderniza parteneriatul de apărare şi de a accelera progresele în domeniile prioritare în următorii doi ani.

Washingtonul şi Manila au încheiat un tratat de apărare reciprocă.

Noua structură ”va spori cooperarea operaţională, va îmbunătăţi planificarea combinată şi va ameliora interoperabilitatea, în special în Marea Chinei de Sud”, indică o declaraţie a purtătorului de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

Într-o întrevedere cu omologul său chinez desfăşurată vineri, Hegseth şi-a exprimat îngrijorarea legată de acţiunile Beijingului faţă de aliaţii şi partenerii regionali ai Washingtonului.

De asemenea, şeful Pentagonului a afirmat că SUA sunt îngrijorate de activităţile Chinei în Marea Chinei de Sud şi în jurul Taiwanului.