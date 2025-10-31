G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cel puţin 6 oameni au murit în Statele Unite în urma infectării…

etichete, supermarket, produse, alimente, calorii, cumpărături
Sursa foto: Unsplash / Karsten Winegeart

Cel puţin 6 oameni au murit în Statele Unite în urma infectării cu bacteria listeria după consumul de salate şi paste din supermarketuri

Articole31 Oct • 301 vizualizări 0 comentarii

Cel puţin şase persoane au murit în SUA din cauza infectării cu bacteria listeria în urma consumului de salate şi paste preparate, vândute în supermarketuri americane precum Walmart, Kroger şi Trader Joe’s, a avertizat vineri Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC), scrie agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Un număr de 27 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate în 18 state ale SUA între 1 august şi 16 octombrie, cu şapte cazuri noi între timp, inclusiv două decese în Hawaii şi Oregon, potrivit celui mai recent raport al CDC. Această instituţie a atenţionat că numărul real al cazurilor ar putea fi mai mare, întrucât nu toţi cei suspecţi de îmbolnăvire vin la medic pentru a fi testaţi şi diagnosticaţi.

Îmbolnăvirile au fost cauzate de consumul unor de alimente pe bază de paste, precum salate şi mâncăruri preparate, contaminate cu bacteria listeria monocytogenes, potrivit CDC. „Persoanele care s-au îmbolnăvit au cumpărat aceste produse din raioanele de produse refrigerate Walmart şi Kroger. De asemenea, două persoane au semnalat că au consumat salate cu delicatese, care conţineau paste, din alte magazine”, mai menţionează aceeaşi instituţie.

În urma îmbolnăvirilor semnalate, Administraţia pentru Alimente şi Medicamente a SUA (FDA) a dispus la începutul lunii octombrie retragerea de la comercializare a unor produse ce conţin paste din centre comerciale precum Trader Joe’s, Kroger şi altele.

Dintre persoanele bolnave chestionate de CDC, 54% au afirmat că au consumat mâncăruri pregătite, iar 57% au indicat în mod precis un preparat din pui şi fettuccine cu sos Alfredo.

„Autorităţile sanitare continuă să colecteze informaţii despre mâncărurile consumate de persoanele afectate înainte de a se îmbolnăvi pentru a determina dacă şi alte produse au legătură cu îmbolnăvirile”, a transmis de asemenea CDC.

Îmbolnăvirile de listerioză din Statele Unite se adaugă altor situaţii de acest fel semnalate în ultimele luni în legătură cu brânzeturi din Spania şi Franţa, ţări din care astfel de produse suspectate că au provocat îmbolnăviri de listerioză, ce au condus la două decese, au fost exportate în aproximativ 30 de ţări.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Patru supermarketuri din Galați au fost amendate de Protecţia Consumatorului pentru diferenţele de preţuri dintre raft şi casa de marcat

Articole30 Mai 2025
0 comentarii

Viktor Orbán, ofertă pentru supermarketuri: scad prețurile sau va impune plafonări / ”Discuțiile progresează, dar, din păcate, nu suficient de repede” / Tot mai mulți cetățeni maghiari aleg să își facă cumpărăturile în orașele de graniță din România

Articole11 Mar 2025
1 comentariu

Deputat AUR: Trebuie să limităm numărul de metri comerciali alocați aceluiași brand și să mutăm hipermarketurile în afara marilor orașe!

Articole7 Feb 2025
10 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.