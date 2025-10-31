Cel puţin 6 oameni au murit în Statele Unite în urma infectării cu bacteria listeria după consumul de salate şi paste din supermarketuri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cel puţin şase persoane au murit în SUA din cauza infectării cu bacteria listeria în urma consumului de salate şi paste preparate, vândute în supermarketuri americane precum Walmart, Kroger şi Trader Joe’s, a avertizat vineri Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC), scrie agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Un număr de 27 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate în 18 state ale SUA între 1 august şi 16 octombrie, cu şapte cazuri noi între timp, inclusiv două decese în Hawaii şi Oregon, potrivit celui mai recent raport al CDC. Această instituţie a atenţionat că numărul real al cazurilor ar putea fi mai mare, întrucât nu toţi cei suspecţi de îmbolnăvire vin la medic pentru a fi testaţi şi diagnosticaţi.

Îmbolnăvirile au fost cauzate de consumul unor de alimente pe bază de paste, precum salate şi mâncăruri preparate, contaminate cu bacteria listeria monocytogenes, potrivit CDC. „Persoanele care s-au îmbolnăvit au cumpărat aceste produse din raioanele de produse refrigerate Walmart şi Kroger. De asemenea, două persoane au semnalat că au consumat salate cu delicatese, care conţineau paste, din alte magazine”, mai menţionează aceeaşi instituţie.

În urma îmbolnăvirilor semnalate, Administraţia pentru Alimente şi Medicamente a SUA (FDA) a dispus la începutul lunii octombrie retragerea de la comercializare a unor produse ce conţin paste din centre comerciale precum Trader Joe’s, Kroger şi altele.

Dintre persoanele bolnave chestionate de CDC, 54% au afirmat că au consumat mâncăruri pregătite, iar 57% au indicat în mod precis un preparat din pui şi fettuccine cu sos Alfredo.

„Autorităţile sanitare continuă să colecteze informaţii despre mâncărurile consumate de persoanele afectate înainte de a se îmbolnăvi pentru a determina dacă şi alte produse au legătură cu îmbolnăvirile”, a transmis de asemenea CDC.

Îmbolnăvirile de listerioză din Statele Unite se adaugă altor situaţii de acest fel semnalate în ultimele luni în legătură cu brânzeturi din Spania şi Franţa, ţări din care astfel de produse suspectate că au provocat îmbolnăviri de listerioză, ce au condus la două decese, au fost exportate în aproximativ 30 de ţări.