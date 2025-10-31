Ministrul Economiei, despre retragerea unei părţi a trupelor americane: Cât timp suntem în NATO, nu e un pericol / Luni vom semna un contract pentru industria de apărare cu Rheinmetall

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă (USR), a declarat, vineri, în contextul retragerii unei părţi a trupelor americane din România, că ţara noastră nu este în pericol atât timp cât este membră NATO, transmite Agerpres.

„Cât timp România este membră NATO, considerând etapele care au fost defăşurate până a devenit membru NATO şi obligaţiile fiecăror parteneri NATO, nu este un pericol pentru România. Ceea ce s-a întâmplat cu retragerea trupelor, parte din trupele americane, nu s-a întâmplat doar în România, s-a întâmplat în mai multe ţări din Uniunea Europeană, în România mai rămân în jur de 1.000 de soldaţi ai SUA, la bazele militare din România este în continuare steagul SUA, sunt soldaţi şi din partea altor ţări, avem şi Armata Română, este pur şi simplu o strategie a SUA despre cum să-şi mute trupele, însă în acelaşi timp cu strategia directă a SUA, există o strategie oficială, militară a NATO din care este parte şi România şi lucrurile sunt sigure”, a afirmat ministrul Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă la Târgu Jiu.

El a făcut şi o comparaţie între Polonia şi România în ceea ce priveşte sumele investite în dotarea armatei.

„Polonia investeşte cam 5% din PIB pentru dotarea armatei şi asta se întâmplă de foarte mult timp, România se apropie de 3% şi asta de puţin timp. România are o industrie de apărare în care în ultimii 30 de ani nu s-au făcut investiţii şi acum este o provocare majoră ca Armata, care are nevoie de cele mai performante achiziţii, să fie aceste achiziţii făcute în industria de apărare care n-a avut investiţii şi aici este o debalansare, o nesincronizare. Ceea ce mă străduiesc eu să fac este ca folosind aceşti bani din SAFE să lipim de industria naţională de apărare firme care au tehnologie pe care noi nu o avem”, a adăugat ministrul Economiei.

Radu Miruţă a fost întrebat despre faptul că preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat de urgenţă o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe şi ministrului Apărării, cu privire la retragerea unei părţi a trupelor americane din România.

„Care este poziţionarea PSD cu privire la întrebările pe care, din coaliţie fiind, şi le pun despre ce se întâmplă în coaliţie trebuie să explice PSD. Eu vă spun că luni, împreună cu premierul, vom semna un contract pentru industria de apărare cu Rheinmetall, un pas în faţă pentru ceea ce urmează să se întâmple în dezmorţirea zonei de de industrie de apărare. Ce fac cei de la PSD observăm şi noi, observă şi lumea, fiecare apreciază în consecinţă, (…) nu poţi să spui că eşti cel mai mare partid din coaliţie, eşti la masa Guvernului, dar te întrebi ce se întâmplă în Guvern. (…) Eu ştiu că primul ministru a răspuns că nu va merge, se va semna acest acord cu Rheinmetall, nu ştiu despre ceilalţi doi colegi ce vor face”, a răspuns ministrul Radu Miruţă.

Efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională, a anunţat, miercuri, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, urmând ca în cele trei baze din România să rămână în jur de 1.000 de militari AGERPRES / (A – redactor: Oana Popescu, editor: Marius Frăţilă)