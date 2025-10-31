G4Media.ro
BREAKING Pentagonul a aprobat furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei / Decizia este la președintele Trump (CNN)

Pentagonul a dat undă verde Casei Albe să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că acest lucru nu ar afecta negativ stocurile SUA, lăsând decizia politică finală în mâinile președintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani și europeni familiarizați cu situația, transmite CNN.

Trump a declarat la începutul acestei luni, în timpul unui prânz de lucru cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, că ar prefera să nu furnizeze rachetele Ucrainei, deoarece „nu vrem să dăm lucruri de care avem nevoie pentru a ne proteja țara”.

Statul Major Comun a informat Casa Albă despre evaluarea sa la începutul acestei luni, chiar înainte ca Trump să se întâlnească cu Zelenski, care a făcut presiuni pentru obținerea rachetelor pentru a lovi mai eficient instalațiile petroliere și energetice din adâncul teritoriului Rusiei. Tomahawk-urile au o rază de aproximativ 1.000 de mile.

În ultimele săptămâni, rachetele Tomahawk au devenit unul dintre subiectele principale ale negocierilor dintre Washington și Kiev.

După mai multe încercări eșuate de a intermedia un acord de pace în Ucraina, președintele american Donald Trump a început să se distanțeze de retorica sa împăciuitoare față de Rusia: pe plan economic, a cerut aliaților Kievului sancțiuni mai dure pentru Rusia, în vreme ce pe plan militar a înaintat ideea că Ucraina ar putea primi echipamente militare care să faciliteze atacuri asupra țintelor de pe teritoriul rusesc, pe care atât Trump cât și predecesorul său, Joe Biden, le-au descurajat în trecut.

În vreme ce negocierile pentru rachetele Tomahawk păreau să fi întâmpinat un impas, SUA au impus, în octombrie, noi sancțiuni celor mai importante companii petroliere rusești.

Tot în octombrie, au apărut în presa internațională informații conform cărora unele dintre atacurile lansate de forțele ucrainene împotriva unor importante active energetice rusești, inclusiv rafinării de petrol situate mult în spatele liniei frontului, au fost coordonate cu ajutorul informațiilor oferite de serviciile secrete americane.

