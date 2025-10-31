G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un avion de recunoaștere rusesc, interceptat și escortat de MiG-uri poloneze deasupra…

avioane militare polonia
sursa foto: Facebook / Siły Powietrzne / Polish Air Force

Un avion de recunoaștere rusesc, interceptat și escortat de MiG-uri poloneze deasupra Mării Baltice / Al treilea incident într-o săptămână

Articole31 Oct • 215 vizualizări 0 comentarii

Avioane de vânătoare poloneze au interceptat vineri, pentru a treia oară în această săptămână, un avion de recunoaştere rusesc deasupra Mării Baltice, transmite DPA, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Aparatul rusesc, un model Il-20, a fost escortat vineri dimineaţă de două avioane MiG-29 ale armatei poloneze, a scris Înaltul comandament al forţelor aeriene poloneze pe platforma X, mesaj însoţit de o fotografie în care aparatul de zbor rusesc zboară deasupra mării.

Declaraţia menţionează în continuare că avionul rusesc de recunoaştere zbura în spaţiul aerian internaţional fără a avea un plan de zbor şi cu transponderul închis şi era un risc potenţial de securitate pentru traficul aerian din apropiere.

‘Piloţii polonezi au interceptat şi identificat avionul străin şi apoi l-au escortat în concordanţă cu procedurile NATO’, iar spaţiul aerian de deasupra Poloniei nu a fost încălcat, a precizat armata poloneză.

Acesta este al treilea astfel de incident din această săptămână. Joi, un avion militar rusesc Il-20 a fost interceptat de două avioane de vânătoare în apropierea coastei poloneze de la Marea Baltică, iar un prim incident de acelaşi fel a avut loc marţi.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.