Guvernul a adoptat un Memorandum pentru autorizarea Ministerului Investiţiilor să încheie noi contracte ce vizează proiectele care fac obiectul renegocierii PNRR

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul a adoptat un Memorandum pentru autorizarea Ministerului Investiţiilor să încheie noi contracte pentru proiecte care fac obiectul renegocierii PNRR, fiind necesară în acest scop înlocuirea unui număr de 23 de proiecte pentru care nu au fost încheiate contracte de finanţare în cadrul Investiţiei 4 – Componenta 16. RePowerEU, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Guvernul a adoptat, vineri, un Memorandum pentru autorizarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice, cu completările ulterioare, pentru încheierea contractelor aferente proiectelor din cadrul Investiţiei 4 – Componenta 16, în limita alocărilor financiare şi a termenelor prevăzute în cadrul PNRR, cu scopul îndeplinirii jaloanelor şi ţintelor asociate. Memorandumul propune încheierea de noi contracte pentru proiecte care fac obiectul renegocierii PNRR, fiind necesară în acest scop înlocuirea unui număr de 23 de proiecte pentru care nu au fost încheiate contracte de finanţare în cadrul Investiţiei 4 – Componenta 16. RePowerEU, din cele 61 de proiecte aprobate.

”Prin înlocuirea acestor proiecte şi încheierea contractelor de finanţare aferente nu se depăşeşte alocarea investiţiei 4 prevăzută în PNRR renegociat: valoarea totală a celor 23 de proiecte care se introduc este de 1,297 mld. lei, în timp ce valoarea totală a celor 23 de proiecte care se înlocuiesc este de 1,413 mld. lei”, subliniază Executivul. Investiţia 4 – Componenta 16. RePowerEU vizează schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării, inclusiv pentru persoane vulnerabile din punct de vedere energetic. ”Tipul finanţării după renegocierea PNRR este de 50% împrumut şi 50% grant. În urma negocierilor cu Comisia Europeană, a fost propusă prelungirea până în Trimestrul II 2026 a termenului de realizare a ţintei care vizează plata a 122.000 de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării, fiind propusă, de asemenea, redistribuirea sumei de 305,3 milioane euro din componenta de grant în componenta de împrumut”, mai arată Guvernul în comunicat.