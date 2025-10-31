ONU cere încetarea atacurilor americane pe mare ce vizează presupuşi narcotraficanţi şi denunţă execuţii extrajudiciare

ONU a cerut vineri Statelor Unite ale Americii să pună capăt loviturilor aeriene din Caraibe şi Pacific împotriva unor nave despre care susţin că aparţin traficanţilor de droguri, şi a cerut anchete „rapide, independente şi transparente”, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Aceste atacuri – şi costul lor uman în creştere – sunt inacceptabile. Statele Unite trebuie să pună capăt acestor atacuri şi să ia toate măsurile necesare pentru a preveni execuţiile extrajudiciare ale persoanelor aflate la bordul acestor nave, indiferent de presupusele infracţiuni care le sunt reproşate”, a subliniat Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, într-un comunicat.

De la începutul lunii septembrie, Statele Unite au lansat atacuri aeriene în Pacific şi în special în Caraibe asupra unor nave despre care susţin că aparţin traficanţilor de droguri. În total, administraţia preşedintelui american Donald Trump a revendicat responsabilitatea pentru 15 atacuri în ultimele săptămâni, despre care afirmă că s-au soldat cu 62 de morţi, fără a furniza dovada legăturii dintre respectivele persoane şi traficul de droguri, aminteşte AFP.

„Circumstanţele” acestor atacuri „nu au nicio justificare în dreptul internaţional”, a menţionat Turk.

Oficialul ONU a reiterat că lupta împotriva traficului internaţional de droguri intră în sfera „aplicării legii”, insistând că, „în temeiul dreptului internaţional al drepturilor omului, utilizarea intenţionată a forţei letale este permisă doar ca ultimă soluţie împotriva acelor persoane care reprezintă o ameninţare iminentă la adresa vieţii” altora.

Cu toate acestea, „conform informaţiilor foarte limitate furnizate public de autorităţile americane, niciuna dintre persoanele aflate la bordul navelor vizate nu părea să reprezinte o ameninţare iminentă la adresa vieţii altora sau să justifice utilizarea forţei armate letale (…) în temeiul dreptului internaţional”, a adăugat Turk.

Înaltul Comisar a cerut „anchete rapide, independente şi transparente cu privire la aceste atacuri”.

„După cum spunem întotdeauna, responsabilitatea revine statului. Este datoria şi responsabilitatea statului în cauză să efectueze anchete. Este prima etapă, dar aceste anchete trebuie să fie rapide, aprofundate şi transparente”, a subliniat o purtătoare de cuvânt a Înaltului Comisar, Ravina Shamdasani, în timpul unei conferinţe de presă la Geneva.

Legalitatea loviturilor în ape străine sau internaţionale împotriva unor suspecţi care nu au fost interceptaţi sau interogaţi a fost pusă la îndoială de experţi.

Preşedintele SUA, în ce-l priveşte, justifică această desfăşurare ca înscriindu-se în conflictul armat împotriva unor bande clasificate drept „teroriste”.

Donald Trump îl acuză în special pe preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, că face parte dintr-un cartel. Maduro neagă acest lucru şi denunţă încercări ale Statelor Unite de a-i destabiliza guvernul.