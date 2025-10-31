Noul guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a primit votul de încredere în Parlamentul de la Chișinău
Parlamentul de la Chişinău a acordat vineri votul de încredere noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, informează Reuters, citată de Agerpres.
Munteanu, economist cu orientare pro-europeană, nu a mai deţinut funcţii politice.
Cabinetul său îşi va prelua atribuţiile după ce va depune jurământul în faţa preşedintei Maia Sandu.
Pe 24 octombrie, președinta Maia Sandu a semnat decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, în urma consultărilor cu grupurile parlamentare.
Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. El făcut o facultate la Moscova și nu a mai fost implicat anterior în activități politice. Mai multe detalii, aici
