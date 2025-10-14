OFICIAL Propunerea de premier al Guvernului de la Chișinău: omul de afaceri Alexandru Munteanu, „american de origine moldovenească”, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina

UPDATE: Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a anunțat că nominalizarea pentru funcția de premier al Republicii Moldova este Alexandru Munteanu.

Anunțul președintelui PAS:

PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către CC și convocarea ședinței parlamentului de către Președinta Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare, vom merge la Președintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru.

Alexandru Munteanu este economist, profesor universitar și om de afaceri moldovean, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul investițiilor și implicarea în proiecte educaționale și culturale internaționale. Este fondatorul companiei 4i Capital Partners și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova.

Pentru că domnul Munteanu nu a fost o persoană publică, este important să cunoaștem realizările și parcursul profesional al domniei sale. Născut la 20 ianuarie 1964, în Chișinău, Alexandru Munteanu a urmat studii universitare în fizică, după care a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei. Ulterior, s-a alăturat Universității Tehnice a Moldovei, în calitate de lector conferențiar la disciplina Bazele Teoretice ale Electrotehnicii și a deținut funcția de prodecan al Facultății Internaționale.

Odată cu crearea Băncii Naționale a Moldovei, Alexandru Munteanu a fost numit șef al Secției Operațiuni Valutare, iar ulterior director adjunct al Departamentului Relații Externe. A predat disciplina Bănci și Finanțe la ULIM. A urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe. După absolvire, a lucrat la Banca Mondială din Washington, D.C.

Alexandru Munteanu este fondatorul și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, organizație pe care o conduce de peste trei decenii. Este, de asemenea, unul dintre fondatorii AmCham Moldova (Camera de Comerț Americană din Moldova).

În 1997 s-a întors în Republica Moldova, devenind director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR). Ulterior, a fost director al reprezentanței Fondului American de Investiții WNISEF, precum și membru și/sau președinte al consiliilor de administrație ale numeroaselor întreprinderi din Republica Moldova și Ucraina.

Începând cu 2007, a condus Departamentul de Investiții Directe al companiei Dragon Capital (Ucraina). În 2016, a fondat 4i Capital Partners, companie de investiții cu activitate în Europa de Est.

A fost membru și ulterior co-președinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate (Viena, Austria), precum și membru și președinte al Consiliului de Patroni al școlii internaționale Pechersk School International (PSI) din Kyiv, instituție acreditată International Baccalaureate (IB).

Pentru activitatea sa, a fost distins în 2006 cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze.

Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni bine pregătiți, cu experiență economică vastă, care să conducă efortul de aderare la UE și dezvoltare economică. Îi mulțumim domnului Munteanu, cu o carieră impresionantă, că a ales să se implice când țara are nevoie.

Știrea inițială: Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova, afirmă surse ale Ziarului de Gardă din mediul politic. Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. Acesta nu a mai fost implicat anterior în activități politice.

Informația despre posibila candidatură a lui Alexandru Munteanu la funcția de premier al R. Moldova a fost confirmată pentru ZdG de mai multe surse independente una de alta. Conform acelorași informații, despre candidatura acestuia urmează să se discute la o ședință a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), programată pe parcursul zilei de marți, 14 octombrie.

Alexandru Munteanu are 61 de ani și a avut, până acum, apariții discrete în spațiul public.

Datele publice arată că Alexandru Munteanu este unul dintre fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham Moldova), președinte-fondator al Alianței Franceze din Moldova (de peste 25 de ani), dar și copreședinte al Consiliului Consultativ de Afaceri pentru Europa de Sud-Est și Eurasia (BAC SEE).

Acesta deține un masterat în Managementul Politicilor Economice de la Universitatea Columbia (New York) și un masterat în Fizică de la Universitatea de Stat din Moscova (MGU).

