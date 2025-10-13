G4Media.ro
Dorin recean, premier republica moldova
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

BREAKING Premierul Moldovei, Dorin Recean, a anunțat că se retrage din viața politică / „Mandatul meu se încheie odată cu expirarea mandatului actualului Guvern”

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat, luni, că se retrage din viața politică, odată cu încheierea mandatului Guvernului pe care îl conduce. În urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, câțtigate cu peste 50% din voturi de PAS, va fi format un nou Guvern.

„Mandatul meu se încheie odată cu expirarea mandatului actualului Guvern”, a anunțat Dorin Recean într-o conferință de presă alături de Igor Grosu, liderul PAS.

Dorin Recean a precizat că se va retrage și din viața politică. „Voi depune mandatul de deputat imediat ce votăm noul Guvern”, a declarat Recean.

El a precizat că a venit din mediul privat pentru un mandat de doi ani și jumătate, răspunzând solicitării președintei Maia Sandu.

„Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita plăcere să avem o conlucrare cu domnul prim-ministru (…). Au fost câteva ierni foarte dificile cărora a terbuit să le facem față, cu un război la hotar, în același timp a trebuit să organizăm alegerile parlamentare. Concomitent, instituțiile au trebuit să-și facă treaba, să aducă investiții, să aducă resurse pentru a mări pensiile și salariile. Domnule premier, vă mulțumim că ați acceptat invitația de activa în funcție (…). Intenția noastră era să-l înaintăm pe domnul Recean la funcția de prim-ministru”, a spus Igor Grosu, citat de Ziarul de Gardă.

Igor Grosu a precizat că nu poate să anunțe deocamdată numele viitorului premier.

Grosu a spus că își dorește un Guvern susținut de majoritatea parlamentară pro-europeană reprezentată de PAS.

Dorin Recean este prim-ministru al R. Moldova din luna februarie 2023. La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Recean s-a aflat pe locul doi în lista candidaților PAS la funcția de deputat.

Anterior, Recean a deținut funcția de consilier prezidențial în domeniul apărării și securității naționale, cea de secretar al Consiliului Suprem de Securitate (CSS) și a fost ministru de Interne în Guvernul Filat.

