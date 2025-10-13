BREAKING Premierul Moldovei, Dorin Recean, a anunțat că se retrage din viața politică / „Mandatul meu se încheie odată cu expirarea mandatului actualului Guvern”
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat, luni, că se retrage din viața politică, odată cu încheierea mandatului Guvernului pe care îl conduce. În urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, câțtigate cu peste 50% din voturi de PAS, va fi format un nou Guvern.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Mandatul meu se încheie odată cu expirarea mandatului actualului Guvern”, a anunțat Dorin Recean într-o conferință de presă alături de Igor Grosu, liderul PAS.
Dorin Recean a precizat că se va retrage și din viața politică. „Voi depune mandatul de deputat imediat ce votăm noul Guvern”, a declarat Recean.
El a precizat că a venit din mediul privat pentru un mandat de doi ani și jumătate, răspunzând solicitării președintei Maia Sandu.
„Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita plăcere să avem o conlucrare cu domnul prim-ministru (…). Au fost câteva ierni foarte dificile cărora a terbuit să le facem față, cu un război la hotar, în același timp a trebuit să organizăm alegerile parlamentare. Concomitent, instituțiile au trebuit să-și facă treaba, să aducă investiții, să aducă resurse pentru a mări pensiile și salariile. Domnule premier, vă mulțumim că ați acceptat invitația de activa în funcție (…). Intenția noastră era să-l înaintăm pe domnul Recean la funcția de prim-ministru”, a spus Igor Grosu, citat de Ziarul de Gardă.
Igor Grosu a precizat că nu poate să anunțe deocamdată numele viitorului premier.
Grosu a spus că își dorește un Guvern susținut de majoritatea parlamentară pro-europeană reprezentată de PAS.
Dorin Recean este prim-ministru al R. Moldova din luna februarie 2023. La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Recean s-a aflat pe locul doi în lista candidaților PAS la funcția de deputat.
Anterior, Recean a deținut funcția de consilier prezidențial în domeniul apărării și securității naționale, cea de secretar al Consiliului Suprem de Securitate (CSS) și a fost ministru de Interne în Guvernul Filat.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Delegaţie USR, întâlnire cu preşedintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu / Acesta a cerut schimbarea de la şefia comisiei pentru integrarea Republicii Moldova în UE a deputatului AUR Valeriu Munteanu: Cu el la masă, noi nu avem cum să facem paşi
Premierul Bolojan l-a primit la Palatul Victoria pe președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.