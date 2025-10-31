G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Retragerea parţială a trupelor americane din România demonstrează necesitatea creşterii cheltuielilor militare,…

militari americani la parada in romania
Trupe americane la o paradă militară de 1 Decembrie (Sursa foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia)

Retragerea parţială a trupelor americane din România demonstrează necesitatea creşterii cheltuielilor militare, consideră Comisia Europeană

Articole31 Oct • 206 vizualizări 0 comentarii

Comisia Europeană a estimat vineri că decizia Statelor Unite de a-şi retrage parţial trupele de la baza Mihail Kogălniceanu din România demonstrează necesitatea ca blocul comunitar să-şi crească cheltuielile de apărare, transmite agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Contăm pe Statele Unite ca pe un aliat solid în sprijinirea eforturilor noastre, dar acest lucru arată de asemenea încă o dată necesitatea şi determinarea noastră de a creşte cheltuielile pentru apărare şi pentru propria noastră securitate”, a spus o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, la conferinţa de presă zilnică a acestei instituţii.

Anunţată iniţial marţi noapte de publicaţia ucraineană Kyiv Post, această retragere parţială a trupelor americane din România va consta în neefectuarea rotaţiei unei brigăzi.

Ministrul apărării naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională.

Pentagonul a confirmat la rândul său că nu va mai fi efectuată rotaţia Brigăzii a 2-a Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată, dar a asigurat că procesul de reducere a forţelor sale militare în Europa „nu este o retragere”, nici vreun semnal al diminuării angajamentului SUA faţă de NATO.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

SUA vor reduce efectivele militare din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia începând de luna viitoare, după măsura similară aplicată în România – Kiev Post

Articole31 Oct • 2.339 vizualizări
1 comentariu

Siegfried Mureșan, scrisoare oficială către Comisia Europeană, alături de liderii grupurilor politice pro-europene din Parlamentul European: „Solicităm modificarea propunerii privind planurile naționale în viitorul Buget multianual al UE. Vrem finanțare adecvată pentru agricultură și coeziune și rol central pentru regiuni”

Articole30 Oct • 245 vizualizări
0 comentarii

Trump, prima reacție după anunțul privind reducerea trupelor americane din România: „Nu este foarte importantă” / Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în România

Articole30 Oct • 4.775 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.