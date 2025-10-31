Retragerea parţială a trupelor americane din România demonstrează necesitatea creşterii cheltuielilor militare, consideră Comisia Europeană

Comisia Europeană a estimat vineri că decizia Statelor Unite de a-şi retrage parţial trupele de la baza Mihail Kogălniceanu din România demonstrează necesitatea ca blocul comunitar să-şi crească cheltuielile de apărare, transmite agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

„Contăm pe Statele Unite ca pe un aliat solid în sprijinirea eforturilor noastre, dar acest lucru arată de asemenea încă o dată necesitatea şi determinarea noastră de a creşte cheltuielile pentru apărare şi pentru propria noastră securitate”, a spus o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, la conferinţa de presă zilnică a acestei instituţii.

Anunţată iniţial marţi noapte de publicaţia ucraineană Kyiv Post, această retragere parţială a trupelor americane din România va consta în neefectuarea rotaţiei unei brigăzi.

Ministrul apărării naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională.

Pentagonul a confirmat la rândul său că nu va mai fi efectuată rotaţia Brigăzii a 2-a Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată, dar a asigurat că procesul de reducere a forţelor sale militare în Europa „nu este o retragere”, nici vreun semnal al diminuării angajamentului SUA faţă de NATO.