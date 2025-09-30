Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, va participa miercuri la aprinderea iluminatului roz la Palatul Cotroceni, de Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului de Sân

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, va participa miercuri, 1 octombrie, la aprinderea iluminatului roz la Palatul Cotroceni, de Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului de Sân, a anunțat marți Administrația Prezidențială.

„Pe 1 octombrie, cu prilejul Zilei Naționale a Luptei împotriva Cancerului de Sân, Administrația Prezidențială se alătură campaniei de conștientizare a importanței prevenției și depistării precoce a cancerului la femei.

În semn de solidaritate și susținere pentru femeile din România care se confruntă cu această boală, Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz și va găzdui miercuri, 1 octombrie 2025, începând cu ora 19:00, un eveniment organizat de Fundația Renașterea.

Ca gest de empatie și sprijin, doamna Mirabela Grădinaru va participa la momentul simbolic al aprinderii luminii roz, culoarea care este asociată în mod tradițional la nivel global cu lupta femeilor împotriva cancerului de sân”, se arată în anunț.