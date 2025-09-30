G4Media.ro
Rungrado din Pyongyang, Coreea de Nord, este cel mai mare stadion din lume.
Rungrado din Pyongyang, Coreea de Nord / Sursa foto: captură YouTube

VIDEO Povestea celui mai mare stadion din lume, acum pustiu: „Sportul, arma propagandei”

Cel mai mare stadion din lume nu se găsește în SUA, China, Brazilia sau pe Bătrânul Continent. Este localizat în Pyongyang, Coreea de Nord, și are o capacitate de 150.000 de locuri, transmite talksport.com.

Recordul de asistență de pe „Rungrado” a fost de 350 de mii de oameni, la un eveniment la care a participat legendarul Muhammad Ali.

Stadionul din Pyongyang zace acum pustiu „în inima” unei țări precum Coreea de Nord, unul dintre cele mai izolate state din lume.

Pe vremuri, arena din Pyongyang a fost considerată o bijuterie arhitecturală construită să rivalizeze cu arene olimpice din țările „dușmane”.

Astăzi, stadionul este unul părăsit aproape în totalitate, un simbol al grandomaniei nord-coreene. Înfățișează din plin contrastul dintre fastul propagandei și realitatea prezentului.

A fost inaugurat în mai 1989 și construit doar pentru a rivaliza cu arenele din Coreea de Sud, țară care a găzduit Jocurile Olimpice din 1988 în capitala Seul.

Situat pe insula Rungra, stadionul se întinde pe 51 de acri și are un acoperiș spectaculos format din 16 arce uriașe, care formează o floare de magnolie (simbolul național al Coreei de Nord).

Are opt etaje și peste 2,2 milioane de metri pătrați: stadionul a fost o adevărată provocare inginerească.

De la inaugurare, Rungrado a fost folosit atât pentru evenimente sportive, cât și pentru celebrări grandioase dedicate liderilor nord-coreeni, cu parade, coregrafii și spectacole cu zeci de mii de participanți.

Cel mai important eveniment găzduit rămâne cel din 1995, atunci când Coreea de Nord a organizat „Collision in Korea”, cel mai mare eveniment de wrestling din istorie, produs de WCW și New Japan Pro-Wrestling.

La acel moment, pe durata a două seri, între 28 și 29 aprilie, peste 350.000 de oameni au umplut tribunele. În public s-a aflat și legendarul Muhammad Ali, invitat de onoare al regimului comunist.

Cifrele oficiale indicau 165.000 de spectatori în prima zi și 190.000 în ziua a doua, recorduri care au rămas neatinse până astăzi.

Totuși, unele voci au pus la îndoială datele comunicate de autoritățile nord-coreene, cunoscut fiind obiceiul din dictatura comunistă de a exagera lucrurile pentru a sublinia măreția.

După ani de neglijență, arena din Pyongyang a fost renovată complet în urmă cu un deceniu sub conducerea lui Kim Jong-un.

În pofida acestor modificări, arena este rar folosită în prezent. Cel mai mare stadion din lume este învăluit în tăcere: o relicvă a unui vis propagandistic din secolul trecut.

