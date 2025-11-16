G4Media.ro
FOTO Pauza de respirație: Imagini de toamnă surprinse de pe Transapuseana /…

Răsărit de soare pe Transapuseana
Sursa foto: Facebook / Levi Bagy

FOTO Pauza de respirație: Imagini de toamnă surprinse de pe Transapuseana / „Un răsărit superb cu silueta munților Făgăraș”

Inginer termoenergetician la Romgaz, Levi Bagy, un pasionat de fotografie a postat pe pagina sa de Facebook mai multe imagini impresionante de pe șoseaua ”Transapuseana”

”Revin cu postări de pe meleagurile noastre, cu un răsărit superb cu silueta munților Făgăraș, și marea alpină de pe Transapuseni”, notează el pe pagina de Facebook.

Șoseaua, în lungime de 78 de kilometri, străbate o zonă muntoasă și puțin accesibilă până recent, cu peisaje extraordinare.

 

Tags:
