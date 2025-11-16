Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a lui Trump, afirmă că a primit ameninţări din cauza acestuia / Trump: „Maggie ‘Nebuna’ nu face decât să se plângă, să se plângă, să se plângă” / Ea a criticat politica economică a preşedintelui

Parlamentara republicană Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a lui Donald Trump, a afirmat sâmbătă că a primit numeroase ameninţări ‘încurajate’ de preşedintele american, care a calificat-o drept ‘o ruşine’ pentru Partidul Republican în urma criticilor pe care aceasta i le-a adus, transmite AFP, transmite Agerpres.

”Sunt contactată în prezent de companii de securitate private cu avertismente privind securitatea mea într-un moment în care un potop de ameninţări împotriva mea sunt alimentate şi încurajate de omul cel mai puternic din lume„, a afirmat pe contul de X Marjorie Taylor Greene, reprezentantă a statului Georgia în Congres.

”Un om pe care l-am susţinut şi ajutat să fie ales„, a adăugat ea.

Vineri, Donald Trump a anunţat pe platforma sa Truth Social că îi retrage sprijinul acestei foste figuri marcante a mişcării sale MAGA (‘Make America Great Again’) şi că este gata să susţină împotriva ei un alt candidat republican în alegeri primare.

„Maggie ‘Nebuna’ nu face decât SĂ SE PLÂNGĂ, SĂ SE PLÂNGĂ, SĂ SE PLÂNGĂ”, a scris el.

Sâmbătă, Trump a luat-o din nou la ţintă pe Taylor Greene în două mesaje pe Truth Social.

”Marjorie ‘Trădătoarea’ Greene (sic) este o ruşine pentru MARELE NOSTRU PARTID REPUBLICAN”, a acuzat-o el.

Aceasta este prima ruptură notabilă în cadrul taberei MAGA de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, care până acum a fost marcat, contrar primului, de o disciplină foarte puternică în jurul preşedintelui american.

Marjorie Taylor Greene a criticat public politica economică a preşedintelui, reproşându-i că nu se concentrează suficient pe problema puterii de cumpărare.

Ea a condamnat mai ales modul în care Donald Trump a gestionat afacerea extrem de sensibilă cu privire la Jeffrey Epstein, cu câteva zile înainte de un vot în Camera Reprezentanţilor vizând să oblige administraţia Trump să dea publicităţii dosare referitoare la acest fost finanţist şi proxenet cu o agendă bine garnisită.

Donald Trump „mă atacă puternic pentru a da un exemplu şi a-i speria pe ceilalţi republicani înainte de votul de săptămâna viitoare”, a reacţionat deja Marjorie Taylor Greene pe reţeaua X, calificând drept „stupefiant să vadă până unde merge el” pentru a împiedica publicarea dosarelor.