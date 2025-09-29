LIVE Premierul Bolojan, interviu la Digi24: Lucrurile sunt stabile, dar nu e suficient ce am făcut pe reducerea de cheltuieli / Pe componenta de taxe nu mai trebuie să luăm măsuri, trebuie să le încasăm / Ne propunem pentru 2036 un deficit de sub 6,5% din PIB

Premierul Ilie Bolojan acordă, luni seara, un interviu la Digi24, după ce Guvernul a publicat proiectul de rectificare bugetară. G4Media transmite LIVE text cu principalele declarații.

Ilie Bolojan:

Această rectificare care va fi aprobată miercuri sau joi asigură fluxurile de plăți pentru ca salariile și pensiile să fie plătite până la finalul anului.

O parte din suma pentru Ministerul Muncii e pentru plata către companiile din energie pentru plafonarea din anii trecuți.

Pe componentele de salarii pe câteva ministere au fost sume în plus.

La Ministerul Energiei e vorba pentru plăți restante sau plăți pe diferite programe. O parte e pentru co-finanțare la fonduri europene pe care trebuie să le absorbim până la finalul anului și să închidem programul PNRR.

La Programul Anghel Saligny au fost 9,9 miliarde. S-au alocat această suplimentare de 2 mld astfel încât facturile emise până în vară să poată fi achitate. Nu mai avem spații bugetare pentru a continua alte plăți pe Anghel Saligny.

Nu au fost luați bani de la investiții, ci au fost suplimentați banii pentru plăți pe astfel de programe.

Q: Deficitul bugetar pe primele opt luni de 4,54% din PIB față de 4,59% anul trecut. Au crescut degeaba taxele?

Anumite creșteri de salarii și pensii de anul trecut care au fost aplicate din primăvară sau din toamnă, anul acesta s-au aplicat de la începutul anului și s-au văzut suplimentar pe primele luni. La formarea bugetului pe 2025, conform discuțiilor de care am aflat, s-a făcut o estimare de scădere de cheltuieli de 5% pe componenta de salarii. Dar pentru că primele șase luni nu s-au luat aceste măsuri, ba s-au dat dispense, practic anvelopa de salarii a fost mai mare decât s-a estimat inițial.

Pentru a ne putea menține într-un echiliru bugetar, nu mai trebuie să creștem taxe, trebuie să le încasăm, dar trebuie să scădem în continuare cheltuielile de funcționare ale statului.

Q: Am văzut o preocupare ca aceste măsuri să fie definitive, nu pe termen scurt. Cu măsurile de pe acum, dacă coaliția nu mai e în stare să ia nicio decizie, se ajunge la 8,4%?

Cu măsurile de pțnă acum, dacă asigurăm disciplina bugetară, suntem în această cifră la finalul anului. Dar vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem că e nevoie să scădem cheltuielile. Sunt încă instituții cu personal supradimensionat. Toate lucrurile trebuie inventariate și măsurile trebuie luate treptat.

Dar măsurile când se iau nu se văd imediat, durează 3-4 luni.

Și pachetul 2 de măsuri e contestat la CCR.

Toate aceste reduceri de cheltuieli se văd de anul viitor. Nu ne mai putem permite să cheltuiem ce nu avem.

Deficitul înseamnă 32 de miliarde de euro. România a cheltuit în acest an cu 32 mld euro mai mult decât a încasat. Asta înseamnă împrumuturi, dobânzi, mult mai puține investiții.

O parte din alocarea la Finanțe de la rectificare înseamnă plus 12 miliarde cu dobânzile. Dobânzile anul acesta ne costă pentru 50 miliarde lei, aproape autostrada Moldovei.

Creșterea datoriei României chiar dacă e mai mică față de alte țări europene, a fost înt-un ritm prea rapid.

Lucrurile sunt stabile, dar nu e suficient ce am făcut pe reducerea de cheltuieli.

Pe componenta de taxe nu mai trebuie să luăm măsuri, trebuie să le încasăm.

Toată lumea care are de plătit trebuie să înțeleagă că trebuie să contribuie cu aceste taxe.

Toate companiile să plătească impozite în România. E anormal să ai o cifră foarte mare de afaceri și să ai profituri foarte mici, într-un domeniu în care ratele de profit sunt mari. ANAF trebuie să facă controale.

Încasările de TVA mărit încă nu le vedem, pentru că se fac începând din septembrie.

În iulie și august am avut încasări suplimentare. E posibil să fie din activitate mai bună a ANAF, dar știind că vin majorări să se fi făcut anumite tranzacții la vechile taxe, care sunt normale.

E nevoie de 2-3 luni pentru a vedea efectele.

Luna octombrie va fi o lună în care vom putea evalua un prim efect al acestor măsuri. Octombrie – noiembrie.

Q: Cum ați convins Comisia Europeană să avem deficit de 8,4%?

Una dintre condiții e să fii credibil, să spui adevărul. Dacă îți asumi că faci ceva, să și faci și dacă nu reușești să atingi anumite obiective, să recunoști și să explici de ce nu poți.

Trebuie să luptăm probabil un an, doi să ne recâștigăm încrederea și trebuie să le spunem oamenilor adevărul.

Q: În 2026, dincolo de majorarea taxelor locale, aveți în vedere alte majorări?

Nu avem nici în dialogul cu Comisia, nici în coaliția propuneri de creșteri de alte taxe.

În 2026, efectele cumulate ale măsurilor ar trebui să fie de peste 2% din PIB. Ne propunem ca anul viitor să fim cu deficitul sub 6,5%, astfel încât să reducem treptat creditele, ca să avem spațiu pentru proiecte de investiții.

Q: Aveți aceeași percepție cu președintele Nicușor Dan că SRI a influențat deciziile?

Pentru toate lucrurile bune și rele care s-au întâmplat, toți cei care au fost pe anumite poziții au partea lor de responsabilitate. Ăsta e adevărul, nu putem fugi de acest lucru.

Fiecare are responsabilitatea lui care trebuie cântărită individual.

E evident că în acești ani România nu a performat la nivelul la care ar fi putut. Calitatea guvernării influențează posibilitățile de dezvoltare într-o țară. Faptul că suntem la marginea UE nu ne avantajează, dar avem vecini care au pornit la fel ca noi.

Înseamnă că ceva nu am făcut bine. Nu un guvern schimbă o țară, ci oamenii și companiile, dar guvernele creează un context.

