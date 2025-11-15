G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Accident cu o ambulanță în Timiș: o femeie a murit / Ea…

Sursa foto: Captură video

Accident cu o ambulanță în Timiș: o femeie a murit / Ea se afla în ambulanță, avea nevoie de dializă

Articole15 Noi 0 comentarii

Poliţiştii timişeni au extins cercetările asupra şoferului care a provocat, sâmbătă, un accident rutier în care a fost implicată şi o ambulanţă în care se aflau doi pacienţi dializaţi, după ce o femeie de 73 de ani, din salvare, a decedat la spital, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

El este cercetat şi pentru ucidere din culpă, pe lângă vătămare corporală din culpă, arată Poliţia Timiş.

Un bărbat de 58 de ani a condus un autoturism pe DN6 dinspre Remetea Mare către Izvin, iar la ieşire din localitatea Remetea Mare a intrat în coliziune cu o ambulanţă privată, care circula regulamentar pe sensul opus de mers, condusă de un bărbat de 64 de ani.

În urma impactului, conducătorul de 58 de ani şi cei doi pacienţi din ambulanţă au fost răniţi şi transportaţi la spital. Este vorba de o femeie de 73 de ani şi de un bărbat de 77 de ani.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.