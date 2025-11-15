Rugby: România a pierdut meciul test cu Statele Unite, scor 18-26 / Partida s-a desfășurat la București

Echipa naţională a rugby a României a pierdut sâmbătă, pe propriul teren, scor 18-26, meciul test susţinut în compania echipei Statelor Unite ale Americii, transmite News.ro.

Pe Stadionul Arcul de Triumf, meciul a început prost pentru Stejari. Luke Carty a deschis scorul dintr-o transformare şi SUA conducea cu 3-0 în minutul,3, iar Gabriel Pop s-a accidentat două minute mai târziu, ieşind din joc. Carty a făcut 6-0 în minutul 13, românii au revenit în joc prin lovitura de pedeapsă transformată de Alin Conachi, în minutul 17. Până la pauză americanii au reuşit un eseu, prin Cory, transformat de De Haas, şi o transformare a lui Carty, în timp ce Manumua a înscris un eseu pentru România (min. 31).

În partea secundă Stejarii au mai avut o transformare şi un eseu de penalizare, dar americanii au înscris un eseu, care a fost şi transformat, iar echipa Statelor Unite s-a impus la Bucureşti cu 26-18.