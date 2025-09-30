G4Media.ro
Rectificare bugetară 2025: Guvernul alocă mai mulți bani pentru elevii cu cerințe…

documente hartii profesori birocratie lucrari examene young-adult-organizing-documents
Foto: Freepik.com

Rectificare bugetară 2025: Guvernul alocă mai mulți bani pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, transportul elevilor și Programul lapte și fructe în școli – proiect

Guvernul va aloca fonduri suplimentare pentru plata drepturilor pentru elevii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, transportul elevilor și Programul lapte și fructe în școli, conform proiectului de OUG cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025, pus în consultare publică de ministerul Finanțelor pe 29 septembrie. 

Alocări și diminuări de fonduri, conform proiectului:

  •  +15,1 milioane lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, potrivit datelor comunicate de autoritățile locale.
  • –3 milioane lei reprezintă o ajustare a sumelor destinate finanțării drepturilor copiilor din învățământul special, potrivit HG nr. 838/2022 și Legii nr. 198/2023.
  • +75,3 milioane lei pentru finanțarea gratuității la transportul public local și metropolitan pentru elevi.
  • +88,8 milioane lei pentru Programul pentru școli al României (lapte, corn, fructe), pentru perioada septembrie–decembrie 2025.

