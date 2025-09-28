De ce mașina, GPS-ul și radarul poliției arată viteze diferite? / Un profesor universitar explică ce aparat arată viteza corectă / „Diferențele nu sunt mari, de obicei 2–4 km/h, însă nu reprezintă o valoare fixă”

Mulți șoferi au observat că viteza afișată pe bordul mașinii nu se potrivește întotdeauna cu realitatea, fiind ușor mai mare. De multe ori, folosind GPS-ul, sau după ce au fost înregistrați de radarul poliției, își dau seama că viteza reală este diferită decât cea indicată pe ceasul mașinii, scrie Ziarul de Iași.

Conferențiarul Radu Drosescu, de la Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), a explicat pentru „Ziarul de Iași” că precizia măsurării vitezei variază în funcție de sistem: radarul poliției este cel mai precis, urmat de GPS, iar bordul mașinii este cel mai puțin precis, fiind deliberat setat să indice valori mai mari. Altfel spus, diferențele de câțiva km/h între viteza afișată pe bord și viteza reală sunt normale. De exemplu, dacă bordul arată 100 km/h, viteza reală poate fi între 96 și 98 km/h, în timp ce GPS-ul va oferi o valoare mai apropiată de realitate.

„GPS-ul este, în general, mai corect decât ce arată vitezometrul. Dar atunci se pune întrebarea: de ce nu folosim mereu GPS-ul? Pentru că nu avem semnal GPS peste tot, în munți, tuneluri, semnalul se pierde, iar GPS-ul poate fi afectat de anumite erori. Aici vorbim de precizia de localizare și de precizie determinării vitezei. Viteza este calculată pe baza informațiilor de locație și a timpului măsurat cu ceasuri atomice dispuse la bordul sateliților influențate de radiațiile din ionosferă (eroare de până la 5 m datorită ionizărilor) și troposferă (erori de 0,5 m datorită condițiilor meteo) .Evident aceste erori influențează precizia GPS-uli din mașină sau smartphone. Modelele uzuale au o precizie de până la 10 metri, iar cele profesionale ajung și la 5 metri (DGPS) sau mai jos, 80 centimetri și chiar 2 centimetri (RTK), dar costă cât un sfert dintr-o mașină”, ne-a explicat conf.dr.ing. Radu Drosescu, din cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică şi Autovehicule Rutiere al TUIASI.