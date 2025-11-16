Dermatologii critică produsele „distopice” de îngrijire a pielii destinate copiilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Dermatologii au criticat noua marcă de produse pentru îngrijirea pielii a unui actor, numind-o „distopică” pentru că a creat măști faciale pentru copii de patru ani, avertizând că industria frumuseții își extinde acum aria de acțiune de la adolescenți la copii mici, transmite The Guardian.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acest lucru se întâmplă într-un moment în care un număr tot mai mare de mărci intră pe piața produselor pentru îngrijirea pielii destinate copiilor, adolescenților și tinerilor adulți. În octombrie, prima marcă de produse de îngrijire a pielii dezvoltată pentru copiii sub 14 ani, Ever-eden, a fost lansată în SUA. Superdrug tocmai a creat o gamă pentru cei cu vârste cuprinse între 13 și 28 de ani.

O serie de mărci au câștigat popularitate în rândul utilizatorilor foarte tineri de social media, creând un fenomen cunoscut sub numele de „Sephora kids”. Acești copii împărtășesc videoclipuri în care prezintă produse de înfrumusețare de la Drunk Elephant, Bubble, Sol de Janeiro și mărci similare.

Actrița Shay Mitchell, care are 35,2 milioane de urmăritori și este faimoasă pentru rolul său din serialul american de mister pentru adolescenți Pretty Little Liars, a lansat o mască de îngrijire a pielii pe bază de hidrogel pentru copii, spunând că a fost „inspirată” de fiicele sale. Ea a declarat că a vrut să creeze ceva „distractiv, delicat și sigur”.

Co-fondatorii Rini, printre care se numără Esther Song și Matte Babel, descriu marca drept „locul unde îngrijirea pielii se întâlnește cu joaca”, cu misiunea de a cultiva „obiceiuri sănătoase, de a stimula încrederea și de a face accesibile tuturor familiilor produse esențiale pentru îngrijirea zilnică și produse de joacă create cu grijă”.

Cu toate acestea, tendința a întâmpinat reacții negative din partea dermatologilor și a comentatorilor online. Dr. Emma Wedgeworth, dermatolog consultant la 55 Harley Street, în centrul Londrei, a descris-o ca fiind „ridicolă”. Ea a spus: „Cred că aceste produse sunt complet inutile. Când ne uităm la ceea ce punem pe pielea copiilor, trebuie să cântărim beneficiile și riscurile, iar în acest caz nu există beneficii reale, dar expunem copiii la riscuri inutile.

„Este important să dăm un exemplu bun tinerilor în ceea ce privește menținerea unei pieli sănătoase, fără a atrage prea mult atenția asupra aspectului fizic sau a crea o atenție excesivă asupra aspectului pielii lor. La această vârstă, îngrijirea pielii ar trebui să fie pur funcțională: curățare delicată, hidratare dacă pielea este uscată și protecție solară. Un produs de curățare demachiant tip balm (care se topește) sau produsele parfumate nu susțin bariera pielii în niciun fel semnificativ.”

Ea a adăugat că copiii foarte mici sunt în mod natural inconștienți și „nu vrem să îi încurajăm să se concentreze asupra aspectului fizic sau să le creăm anxietate cu privire la aspectul pielii lor”. Ea a spus că pielea copiilor este mai sensibilă, „iar expunerea lor la multiple substanțe chimice inutile crește riscul de iritare și sensibilizare ulterioară”.

Wedgeworth a spus: „Nu este nimic în neregulă cu produsele bine formulate, concepute special pentru pielea tânără, dacă acestea se bazează cu adevărat pe înțelegerea științifică a diferențelor dintre pielea adultă și cea a copiilor. Problema cu unele dintre aceste noi game, inclusiv mărcile promovate de vedete, este că sunt orientate către marketing, nu către știință, și nu oferă beneficii reale pentru piele”.

Dermatologul Amy Perkins a postat pe Instagram: „Rini a comercializat măști faciale „delicate” pentru a „reface” pielea tânără… Le descriu ca fiind „locul în care îngrijirea pielii și joaca se întâlnesc cu inovația”… și mi se pare distopic.” Ea a spus că industria frumuseții „își extinde aria de acțiune de la adolescenți la copii mici”.

Produsele Rini includ măști faciale fără parfum, cu tematică animalieră, pentru cei de patru ani și peste, care costă 11 lire sterline pentru un pachet. Acestea sunt fabricate din bumbac 100% pur și conțin vitamina E, potrivit site-ului web.

Rini afirmă pe site-ul său web că produsele sale esențiale pentru baie, care vor fi lansate în 2026, sunt recomandate în general pentru copiii de doi ani și peste. Se adaugă că produsele sale de joacă „sunt, de asemenea, formulate pentru a fi sigure pentru cei mici, dar dumneavoastră vă cunoașteți cel mai bine copilul”. Rini a fost contactată pentru comentarii

În octombrie, Ever-eden a devenit prima marcă de produse pentru îngrijirea pielii dezvoltată de dermatologi pediatri special pentru cei sub 14 ani. La momentul respectiv, a declarat că lansarea sa a marcat înființarea unei categorii de generație alfa – cu vârste cuprinse între aproximativ unu și 15 ani – bazată pe știință, siguranță și educație.

Site-ul său web are o setare care permite clienților să opteze pentru produse destinate copiilor cu vârste cuprinse între trei și opt ani, inclusiv un produs de curățare a tenului și o cremă cu SPF 20, plus o bandă de păr gratuită, la un preț de 48 de dolari (36 de lire sterline). Acest produs, precizează site-ul, este formulat pentru copii cu vârsta de peste trei ani, este testat dermatologic, sigur pentru pielea sensibilă și vegan.

Compania vinde, de asemenea, un „pachet de rutină pentru copii”, la prețul de 92 de dolari (70 de lire sterline), care include un șampon, un balsam, o cremă de față multivitaminică și un gel de duș. Acesta este destinat, de asemenea, copiilor cu vârsta de peste trei ani. Ever-eden a fost contactată pentru a comenta.

În Marea Britanie, Superdrug a lansat o gamă numită POP pentru generația Z, cei cu vârste cuprinse între 13 și 28 de ani, afirmând că aceasta acoperă o lacună pe piață în ceea ce privește produsele de îngrijire a pielii accesibile, eficiente, sigure și potrivite pentru pielea în dezvoltare.

Emma Monaghan, șefa departamentului de mărci proprii și produse exclusive la Superdrug, a declarat: „Am identificat o lacună reală pe piața produselor de îngrijire a pielii care să răspundă nevoilor consumatorilor mai tineri, care sunt din ce în ce mai sofisticați în rutina lor, dar care încă apreciază accesibilitatea și încrederea. POP ne permite nu doar să umplem un spațiu în această categorie, ci și să stabilim un nou standard în modul în care comunicăm cu cumpărătorii mai tineri, conștienți de îngrijirea pielii.”

Gama – care include un balsam demachiant, un gel de curățare pentru față, un tonic, o cremă hidratantă, un ser și un produs cu SPF – a fost dezvoltată în urma unor teste ample pe pielea tinerilor, a declarat Superdrug, și a fost creată în colaborare cu un grup de tineri pentru a se asigura că fiecare formulă, design și mesaj sunt autentice pentru acest public.