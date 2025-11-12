Kazahstanul, aliat al Rusiei, interzice promovarea LGBT+ „pentru a proteja copiii de conţinutul dăunător sănătăţii şi dezvoltării lor”

Deputaţii din Kazahstan au adoptat miercuri mai multe amendamente pentru a interzice promovarea „orientărilor sexuale netradiţionale” în spaţiul public şi în mass-media din această ţară din Asia Centrală, aliată a Rusiei, unde există deja o lege similară, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Camera inferioară a parlamentului a anunţat într-un comunicat că a luat „măsuri pentru a proteja copiii de conţinutul dăunător sănătăţii şi dezvoltării lor”.

„Difuzarea de informaţii care glorifică pedofiliaglorifică pedofilia şi/sau orientările sexuale netradiţionale este interzisă în spaţiile publice, în mass-media, în reţelele de telecomunicaţii şi pe platformele online”, se arată în text.

Mai multe ONG-uri, inclusiv Human Rights Watch şi Amnesty International, le-au cerut marţi parlamentarilor kazahi să respingă aceste amendamente la mai multe legi, care încă trebuie aprobate de Senat, loial liderului kazah Kassîm-Jomart Tokaev.

Aceste ONG-uri consideră, de asemenea, că libertăţile civile sunt sever restricţionate în această vastă fostă republică sovietică, a liată a Moscovei şi Beijingului, dar din ce în ce mai mult apropiată de Occident, care râvneşte la imensele resurse naturale ale Kazahstanului.

În martie, preşedintele Tokaev a criticat „aşa-numitele valori morale democratice, inclusiv drepturile LGBT, impuse multor ţări timp de decenii”, în special prin intermediul ONG-urilor care „s-au amestecat grosolan în afacerile lor interne”.

La sfârşitul anului 2022, Rusia a interzis toate formele de „propagandă” LGBT+ în mass-media, pe internet, în cărţi şi în filme. L egi similare au fost adoptate în Uniunea Europeană, în Ungaria (2021) şi Bulgaria (2024).