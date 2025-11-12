G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Kazahstanul, aliat al Rusiei, interzice promovarea LGBT+ „pentru a proteja copiii de…

Bucharest Pride 2024
Foto: G4Media / Denis Nistor

Kazahstanul, aliat al Rusiei, interzice promovarea LGBT+ „pentru a proteja copiii de conţinutul dăunător sănătăţii şi dezvoltării lor”

Articole12 Noi • 73 vizualizări 2 comentarii

Deputaţii din Kazahstan au adoptat miercuri mai multe amendamente pentru a interzice promovarea „orientărilor sexuale netradiţionale” în spaţiul public şi în mass-media din această ţară din Asia Centrală, aliată a Rusiei, unde există deja o lege similară, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Camera inferioară a parlamentului a anunţat într-un comunicat că a luat „măsuri pentru a proteja copiii de conţinutul dăunător sănătăţii şi dezvoltării lor”.

„Difuzarea de informaţii care glorifică pedofiliaglorifică pedofilia şi/sau orientările sexuale netradiţionale este interzisă în spaţiile publice, în mass-media, în reţelele de telecomunicaţii şi pe platformele online”, se arată în text.

Mai multe ONG-uri, inclusiv Human Rights Watch şi Amnesty International, le-au cerut marţi parlamentarilor kazahi să respingă aceste amendamente la mai multe legi, care încă trebuie aprobate de Senat, loial liderului kazah Kassîm-Jomart Tokaev.

Aceste ONG-uri consideră, de asemenea, că libertăţile civile sunt sever restricţionate în această vastă fostă republică sovietică, a liată a Moscovei şi Beijingului, dar din ce în ce mai mult apropiată de Occident, care râvneşte la imensele resurse naturale ale Kazahstanului.

În martie, preşedintele Tokaev a criticat „aşa-numitele valori morale democratice, inclusiv drepturile LGBT, impuse multor ţări timp de decenii”, în special prin intermediul ONG-urilor care „s-au amestecat grosolan în afacerile lor interne”.

La sfârşitul anului 2022, Rusia a interzis toate formele de „propagandă” LGBT+ în mass-media, pe internet, în cărţi şi în filme. L egi similare au fost adoptate în Uniunea Europeană, în Ungaria (2021) şi Bulgaria (2024).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Rusia este pregătită să reia discuţiile cu Ucraina la Istanbul, potrivit unui oficial al Ministerului de Externe rus

Articole12 Noi • 335 vizualizări
1 comentariu

Purtătorul de cuvânt al MAE după un comunicat FSB care făcea referire şi la România: Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite fiind exerciţii de propaganda. Tot aşa sunt astăzi ştirile ruseşti inventate cu spioni

Articole11 Noi • 331 vizualizări
0 comentarii

Milioane de ucraineni se confruntă cu întunericul și frigul după unul dintre cele mai mari atacuri ale Rusiei asupra infrastructurii energetice

Articole9 Noi • 505 vizualizări
0 comentarii

2 comentarii

  1. Primitivi, ca și rușii

  2. Ungaria si Bulgaria trebuie „expulzate” din UE! Nu au ce cauta acesti comunisti in UE!!!!!!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.