Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie pe 5 ani pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+. Politica promovată de Ursula von der Leyen urmărește diminuarea discriminării și a bullying-ului

Comisia Europeană a adoptat miercuri strategia pentru egalitatea LGBTIQ+ pentru perioada 2026-2030, potrivit unui comunicat al executivului european. Politica, promovată de președinta Ursula von der Leyen și comisara pentru Egalitate Hadja Lahbib, urmărește diminuarea discriminării și creșterea integrării persoanelor din această comunitate.

Strategia pentru perioada 2026-2030 are trei scopuri principale:

protejarea persoanele LGBTIQ+ de violență sub toate formele sale,

drepturi egale în toate domeniile pentru comunitate

implicarea societății pentru a promova egalitatea LGBTIQ+.

Strategia va aborda ura manifestată atât offline, cât și online. În acest scop, Comisia va crea un hub pentru colectarea de informații privind ura ilegală din mediul online.

De asemenea, Comisia va adopta un plan de acțiune al UE împotriva cyberbullying-ului pentru protejarea minorilor, acordând o atenție specială tinerilor LGBTIQ+.

Comisia susține că UE pierde până la 89 de milioane de euro din PIB în fiecare an din cauza discriminării bazate pe orientarea sexuală.

Executivul european a mai anunțat că finanțarea pentru societatea civilă prin programul dedicat CERV va continua până în 2027 și vrea ca în următorul buget multianual al UE ca finanțarea să fie asigurată prin componenta CERV+ a programului AgoraEU, care va include până la 3,6 miliarde de euro pentru promovarea egalității și nediscriminării, combaterea violenței bazate pe gen și sprijinirea participării democratice.

Ca pași următori, Comisia Europeană invită toate statele membre să adopte propriul plan național de acțiune sau o strategie pentru egalitatea LGBTIQ+.

Strategia pentru egalitatea LGBTIQ+ 2026-2030 este una dintre livrabilele-cheie ale orientărilor politice ale președintei Von der Leyen și ale scrisorii de misiune a comisarei Lahbib.