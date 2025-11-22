Ascultă articolul

Christo Grozev, principalul jurnalist de investigație al Bellingcat în ancheta privind otrăvirea în 2018 a agentului dublu rus Serghei Skripal, afirmă că a văzut “o versiune timpurie” a planului de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina, dar această versiune avea două puncte suplimentare: salvarea Rusiei dintr-o iminentă recesiune postbelică și formarea unei alianțe “creștine” Moscova-Washington împotriva Beijingului.

Potrivit lui Grozav, “versiunea timpurie” a planului de pace pe care l-a văzut în urmă cu aproximativ șase luni era “un concept pur rusesc” și era “aproape identică” cu planul administrației Trump din prezent.

“Sunt absolut sigur că (planul Trump) este o propunere rusă, nu una elaborată în comun”, a concluzionat Grozev, care a jucat un rol cheie și în investigaţiile Bellingcat asupra otrăvirii opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat ulterior într-o închisoare din Rusia,.

Mesajul postat sâmbătă de Christo Grozav pe rețeaua socială X:

“ Am văzut întâmplător o versiune timpurie a „planului de pace”, acum aproximativ 6 luni. Era un concept pur rusesc și era aproape identic cu ceea ce vedem astăzi (prevedea cu siguranță 50/50 active rusești + investiții UE în reconstrucția Ucrainei).

Cu toate acestea, două elemente lipsesc în mod evident.

În primul rând, o propunere ca SUA (investitorii) să salveze Rusia postbelică dintr-o recesiune iminentă, caracterizată de lipsă de lichidități și investiții, „ca în anii ’90”. Aceasta era menită să fie o măsură de incitare pentru Trump (fie ca o măsură legitimă de îndulcire a SUA, fie o măsură destinată pentru prieteni și familie, acest lucru nu era explicit).

A doua „ofertă” era o nouă alianță Rusia-SUA împotriva Chinei. Acest element includea o mulțime de demagogie privind „alianța creștină”.

Sunt absolut sigur că aceasta este o propunere rusă, nu una elaborată în comun. De asemenea, nu-mi pot imagina că rușii nu au inclus primul dintre cele două elemente suplimentare. Înțeleg însă de ce acesta nu ar face parte dintr-un plan divulgat public.

În ceea ce privește punctul 2, nu pot fi sigur că Rusia ar fi îndrăznit să includă oferta anti-China. Din nou, dacă acesta ar fi cazul, acest lucru nu ar fi fost public.

Deci, în ansamblu, ar putea fi totuși un plan în 30 de puncte”.

Proiectul planului de pace al SUA privind Ucraina în 28 de puncte a fost probabil redactat iniţial în limba rusă, dat fiind faptul că versiunea sa în limba engleză conţine construcţii „stângace”, care nu sunt caracteristice acesteia, consideră corespondentul The Guardian, Luke Harding, care a analizat textul propunerii, conform publicaţiei independente ruse The Moscow Times, citată de Agerpres.

Este vorba, în special, despre al treilea punct al planului, care prevede: „Se aşteaptă (‘It is expected’) că Rusia nu va invada ţările vecine, iar NATO nu se va extinde în continuare”.

Harding observă că expresia „It is expected” în limba engleză este o „construcţie pasivă stângace”, iar din punct de vedere gramatical „ojidaetsia” („se aşteaptă”), în varianta rusă, este mai logică şi nu pare stranie.

Printre alte rusisme care, aparent, s-au strecurat în text, se numără „neodnoznacinosti” („ambiguities” – ambiguităţi) şi „to enshrine” (în rusă „zakrepit” – a consolida, a fixa), a adăugat Harding, remarcând că aceste particularităţi „ridică semne de întrebare cu privire la autorul textului”.

Casa Albă a recunoscut anterior că planul a fost elaborat de trimisul special al preşedintelui american pentru misiuni de pace, Steve Witkoff, şi de emisarul prezidenţial rus, Kirill Dmitriev. Se pare că aceştia au scris textul în timpul unei întâlniri la Miami. Cu toate acestea, Ucrainei şi aliaţilor săi europeni nu li s-a permis să participe la procesul de elaborare, notează The Moscow Times.

Planul prevede concesii teritoriale semnificative în favoarea Rusiei, ţara agresoare, şi foarte multe constrângeri pentru Ucraina, victima agresiunii, căreia i se fac promisiuni că i se va garanta securitate.

Textul integral al planului negociat de președintele american Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu în Ucraina a fost publicat joi noapte de deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko și confirmat de publicațiile american The Wall Street Journal și Axios. Planul în 28 de puncte prevede concesii teritoriale majore ale Kievului în fața Rusiei și alte măsuri identice cu cererile lui Putin. Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, i-a prezentat joi planul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev.

Un punct separat de planul inițial prevede garanții de securitate pentru Ucraina, garanții ce ar urma să fie asumate de SUA, NATO și UE. Garanția de securitate este modelată după Articolul 5 al NATO și ar angaja SUA și aliații europeni să trateze un atac al Rusiei asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii ”comunități transatlantice”.

Acest punct stipulează că orice viitor ”atac armat semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei asupra Ucrainei ”va fi considerat un atac ce amenință pacea și securitatea comunității transatlantice”, iar SUA și aliații lor vor răspunde în consecință, inclusiv prin forță militară.

Documentul include spații pentru semnăturile Ucrainei, SUA, UE, NATO și Rusiei. Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat că Rusia a fost informată cu privire la proiect, dar nu este clar dacă semnătura președintelui Vladimir Putin va fi necesară. Garanția de securitate ar fi valabilă inițial pentru 10 ani și ar putea fi reînnoită prin acord reciproc.

Propunerea îi cere practic președintelui Zelenski cere să cedeze și mai mult teritoriu ucrainean decât controlează în prezent Rusia și să accepte reintegrarea Rusiei în comunitatea internațională, cu ridicarea tuturor sancțiunilor economice și amnistie pentru crimele de război. Dar i-ar oferi o garanție de securitate împotriva unei noi agresiuni ruse.

Planul complet în 28 de puncte pentru pace în Ucraina:

1. Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată.

2. Se va încheia un acord cuprinzător de neagresiune între Rusia, Ucraina și Europa. Toate ambiguitățile din ultimii 30 de ani vor fi considerate rezolvate.

3. Se preconizează că Rusia nu va invada țările vecine, iar NATO nu se va extinde în continuare.

4. Se va desfășura un dialog între Rusia și NATO, mediat de Statele Unite, pentru a rezolva toate problemele de securitate și a crea condiții pentru dezescaladare, în scopul de a asigura securitatea globală și de a spori oportunitățile de cooperare și dezvoltare economică viitoare.

5. Ucraina va primi garanții de securitate fiabile.

6. Efectivul forțelor armate ucrainene va fi limitat la 600 000 de persoane.

Notă: Armata Ucrainei are acum circa 850.000 de trupe

7. Ucraina este de acord să consacre în constituția sa că nu va adera la NATO, iar NATO este de acord să includă în statutul său o prevedere conform căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor.

8. NATO este de acord să nu staționeze trupe în Ucraina.

9. Avioane de vânătoare europene vor fi staționate în Polonia.

10. Garanția SUA:

SUA vor primi o compensație pentru garanție;

Dacă Ucraina invadează Rusia, va pierde garanția;

Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă o reacție militară coordonată decisivă, toate sancțiunile globale vor fi reinstituite, recunoașterea noului teritoriu și toate celelalte beneficii ale acestui acord vor fi revocate;

Dacă Ucraina lansează o rachetă asupra Moscovei sau Sankt Petersburgului fără motiv, garanția de securitate va fi considerată nulă.

11. Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE și va primi acces preferențial pe termen scurt la piața europeană în timp ce această chestiune este în curs de examinare.

12. Un pachet global puternic de măsuri pentru reconstrucția Ucrainei, incluzând, dar fără a se limita la:

Crearea unui Fond de Dezvoltare a Ucrainei pentru a investi în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inteligență artificială.

Statele Unite vor coopera cu Ucraina pentru a reconstrui, dezvolta, moderniza și opera în comun infrastructura de gaze a Ucrainei, inclusiv conductele și instalațiile de stocare.

Eforturi comune pentru reabilitarea zonelor afectate de război în vederea restaurării, reconstrucției și modernizării orașelor și zonelor rezidențiale.

Dezvoltarea infrastructurii.

Extracția mineralelor și a resurselor naturale.

Banca Mondială va elabora un pachet special de finanțare pentru a accelera aceste eforturi.

13. Rusia va fi reintegrată în economia globală:

Ridicarea sancțiunilor va fi discutată și convenită în etape și de la caz la caz.

Statele Unite vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung pentru dezvoltarea reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, proiectelor de extracție a metalelor rare din Arctica și altor oportunități corporative reciproc avantajoase.

Rusia va fi invitată să se alăture din nou G8.

14. Fondurile înghețate vor fi utilizate după cum urmează:

100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate vor fi investite în eforturile conduse de SUA de reconstrucție și investiții în Ucraina;

SUA vor primi 50% din profiturile obținute din această operațiune. Europa va adăuga 100 de miliarde de dolari pentru a crește suma investițiilor disponibile pentru reconstrucția Ucrainei. Fondurile europene înghețate vor fi deblocate. Restul fondurilor rusești înghețate vor fi investite într-un vehicul de investiții separat SUA-Rusia, care va implementa proiecte comune în domenii specifice. Acest fond va avea ca scop consolidarea relațiilor și creșterea intereselor comune pentru a crea un stimulent puternic de a nu reveni la conflict.

15. Se va înființa un grup de lucru comun american-rus pe probleme de securitate pentru a promova și asigura respectarea tuturor prevederilor prezentului acord.

16. Rusia va consfinți în lege politica sa de neagresiune față de Europa și Ucraina.

17. Statele Unite și Rusia vor conveni să prelungească valabilitatea tratatelor privind neproliferarea și controlul armelor nucleare, inclusiv Tratatul START I.

18. Ucraina acceptă să fie un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.

19. Centrala nucleară de la Zaporizhzhia va fi pusă în funcțiune sub supravegherea AIEA, iar energia electrică produsă va fi distribuită în mod egal între Rusia și Ucraina — 50:50.

20. Ambele țări se angajează să implementeze programe educaționale în școli și în societate, menite să promoveze înțelegerea și toleranța față de culturi diferite și să elimine rasismul și prejudecățile:

Ucraina va adopta normele UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice.

Ambele țări vor conveni să elimine toate măsurile discriminatorii și să garanteze drepturile mass-mediei și educației ucrainene și ruse.

Toate ideologiile și activitățile naziste trebuie respinse și interzise.

21. Teritorii:

Crimeea, Luhansk și Donetsk vor fi recunoscute ca teritorii rusești de facto, inclusiv de către Statele Unite.

Herson și Zaporizhzhia vor fi înghețate de-a lungul liniei de contact, ceea ce va însemna recunoașterea de facto de-a lungul liniei de contact.

Rusia va renunța la alte teritorii convenite pe care le controlează în afara celor cinci regiuni.

Forțele ucrainene se vor retrage din partea regiunii Donețk pe care o controlează în prezent, iar această zonă de retragere va fi considerată o zonă tampon neutră și demilitarizată, recunoscută internațional ca teritoriu aparținând Federației Ruse. Forțele ruse nu vor intra în această zonă demilitarizată.

22. După ce vor conveni asupra viitoarelor aranjamente teritoriale, atât Federația Rusă, cât și Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forță. Nicio garanție de securitate nu se va aplica în cazul încălcării acestui angajament.

23. Rusia nu va împiedica Ucraina să utilizeze râul Nipru pentru activități comerciale și se vor încheia acorduri privind transportul liber al cerealelor pe Marea Neagră.

24. Se va înființa un comitet umanitar pentru a rezolva problemele restante:

Toți prizonierii și cadavrele rămase vor fi schimbați pe baza principiului „toți pentru toți”.

Toți deținuții civili și ostaticii vor fi eliberați, inclusiv copiii.

Va fi implementat un program de reunificare a familiilor.

Vor fi luate măsuri pentru a atenua suferința victimelor conflictului.

25. Ucraina va organiza alegeri în 100 de zile.

26. Toate părțile implicate în acest conflict vor beneficia de amnistie totală pentru acțiunile lor din timpul războiului și vor fi de acord să nu formuleze pretenții și să nu ia în considerare plângeri în viitor.

27. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Punerea sa în aplicare va fi monitorizată și garantată de Consiliul pentru Pace, condus de președintele Donald J. Trump. În cazul încălcării acordului, se vor aplica sancțiuni.

28. Odată ce toate părțile vor fi de acord cu acest memorandum, încetarea focului va intra în vigoare imediat după ce ambele părți se vor retrage la punctele convenite pentru a începe punerea în aplicare a acordului.

Textul în engleză (original) al Garanției de securitate pentru Ucraina:

1. The United States affirms that a significant, deliberate, and sustained armed attack by the Russian Federation across the agreed armistice line into Ukrainian territory shall be regarded as an attack threatening the peace and security of the transatlantic community. In such an event, the President of the United States shall, in exercise of constitutional authority and after immediate consultations with Ukraine, NATO, and European partners, determine the measures necessary to restore security. These measures may include armed force, intelligence and logistical assistance, economic and diplomatic actions, and other steps judged appropriate. A joint assessment mechanism with NATO and Ukraine will evaluate any claimed breach.

2. NATO members, including France, the United Kingdom, Germany, Poland, and Finland, affirm that Ukraine’s security is integral to European stability and commit to act in concert with the United States in responding to any qualifying violation, ensuring a unified and credible deterrent posture.

3. This Framework enters into force upon signature and shall remain valid for ten years, renewable by mutual agreement. A Joint Monitoring Commission led by European partners with U.S. participation will oversee compliance.

Signed:

Ukraine

The Russian Federation

The United States of America

European Union

NATO

Textul în engleză (original) al Planului în 28 de puncte propus Ucrainei:

1. Ukraine’s sovereignty will be confirmed.

2. A comprehensive non-aggression agreement will be concluded between Russia, Ukraine and Europe. All ambiguities of the last 30 years will be considered settled.

3. It is expected that Russia will not invade neighboring countries and NATO will not expand further.

4. A dialogue will be held between Russia and NATO, mediated by the United States, to resolve all security issues and create conditions for de-escalation in order to ensure global security and increase opportunities for cooperation and future economic development.

5. Ukraine will receive reliable security guarantees.

6. The size of the Ukrainian Armed Forces will be limited to 600,000 personnel. (Notă: Armata Ucrainei are acum circa 850.000 de militari)

7. Ukraine agrees to enshrine in its constitution that it will not join NATO, and NATO agrees to include in its statutes a provision that Ukraine will not be admitted in the future.

8. NATO agrees not to station troops in Ukraine.

9. European fighter jets will be stationed in Poland.

10. The U.S. guarantee:

The U.S. will receive compensation for the guarantee;

If Ukraine invades Russia, it will lose the guarantee;

If Russia invades Ukraine, in addition to a decisive coordinated military response, all global sanctions will be reinstated, recognition of the new territory and all other benefits of this deal will be revoked;

If Ukraine launches a missile at Moscow or St. Petersburg without cause, the security guarantee will be deemed invalid.

11. Ukraine is eligible for EU membership and will receive short-term preferential access to the European market while this issue is being considered.

12. A powerful global package of measures to rebuild Ukraine, including but not limited to:

The creation of a Ukraine Development Fund to invest in fast-growing industries, including technology, data centers, and artificial intelligence.

The United States will cooperate with Ukraine to jointly rebuild, develop, modernize, and operate Ukraine’s gas infrastructure, including pipelines and storage facilities.

Joint efforts to rehabilitate war-affected areas for the restoration, reconstruction and modernization of cities and residential areas.

Infrastructure development.

Extraction of minerals and natural resources.

The World Bank will develop a special financing package to accelerate these efforts.

13. Russia will be reintegrated into the global economy:

The lifting of sanctions will be discussed and agreed upon in stages and on a case-by-case basis.

The United States will enter into a long-term economic cooperation agreement for mutual development in the areas of energy, natural resources, infrastructure, artificial intelligence, data centers, rare earth metal extraction projects in the Arctic, and other mutually beneficial corporate opportunities.

Russia will be invited to rejoin the G8.

14. Frozen funds will be used as follows:

$100 billion in frozen Russian assets will be invested in US-led efforts to rebuild and invest in Ukraine;

The US will receive 50% of the profits from this venture. Europe will add $100 billion to increase the amount of investment available for Ukraine’s reconstruction. Frozen European funds will be unfrozen. The remainder of the frozen Russian funds will be invested in a separate US-Russian investment vehicle that will implement joint projects in specific areas. This fund will be aimed at strengthening relations and increasing common interests to create a strong incentive not to return to conflict.

15. A joint American-Russian working group on security issues will be established to promote and ensure compliance with all provisions of this agreement.

16. Russia will enshrine in law its policy of non-aggression towards Europe and Ukraine.

17. The United States and Russia will agree to extend the validity of treaties on the non-proliferation and control of nuclear weapons, including the START I Treaty.

18. Ukraine agrees to be a non-nuclear state in accordance with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons.

19. The Zaporizhzhia Nuclear Power Plant will be launched under the supervision of the IAEA, and the electricity produced will be distributed equally between Russia and Ukraine — 50:50.

20. Both countries undertake to implement educational programs in schools and society aimed at promoting understanding and tolerance of different cultures and eliminating racism and prejudice:

Ukraine will adopt EU rules on religious tolerance and the protection of linguistic minorities.

Both countries will agree to abolish all discriminatory measures and guarantee the rights of Ukrainian and Russian media and education.

All Nazi ideology and activities must be rejected and prohibited.

21. Territories:

Crimea, Luhansk and Donetsk will be recognized as de facto Russian, including by the United States.

Kherson and Zaporizhzhia will be frozen along the line of contact, which will mean de facto recognition along the line of contact.

Russia will relinquish other agreed territories it controls outside the five regions.

Ukrainian forces will withdraw from the part of Donetsk Oblast that they currently control, and this withdrawal zone will be considered a neutral demilitarized buffer zone, internationally recognized as territory belonging to the Russian Federation. Russian forces will not enter this demilitarized zone.

22. After agreeing on future territorial arrangements, both the Russian Federation and Ukraine undertake not to change these arrangements by force. Any security guarantees will not apply in the event of a breach of this commitment.

23. Russia will not prevent Ukraine from using the Dnieper River for commercial activities, and agreements will be reached on the free transport of grain across the Black Sea.

24. A humanitarian committee will be established to resolve outstanding issues:

All remaining prisoners and bodies will be exchanged on an ‘all for all’ basis.

All civilian detainees and hostages will be returned, including children.

A family reunification program will be implemented.

Measures will be taken to alleviate the suffering of the victims of the conflict.

25. Ukraine will hold elections in 100 days.

26. All parties involved in this conflict will receive full amnesty for their actions during the war and agree not to make any claims or consider any complaints in the future.

27. This agreement will be legally binding. Its implementation will be monitored and guaranteed by the Peace Council, headed by President Donald J. Trump. Sanctions will be imposed for violations.

28. Once all parties agree to this memorandum, the ceasefire will take effect immediately after both sides retreat to agreed points to begin implementation of the agreement.