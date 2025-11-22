Home » Articole » Rețeaua Pravda: Sute de site-uri web în limba engleză conțin linkuri către propaganda pro-Kremlin / Unul dintre scopuri: Inundarea chatbot-urilor precum ChatGPT și Gemini cu narațiuni pro-Rusia

Rețeaua Pravda: Sute de site-uri web în limba engleză conțin linkuri către propaganda pro-Kremlin / Unul dintre scopuri: Inundarea chatbot-urilor precum ChatGPT și Gemini cu narațiuni pro-Rusia

22 nov. 2025
Foto: Wikipedia
Sute de site-uri web în limba engleză – de la agenții de știri mainstream la bloguri marginale – conțin linkuri către articole dintr-o rețea pro-Kremlin care inundă internetul cu dezinformare, potrivit unui studiu publicat de un think tank cu sediul la Londra, transmite The Guardian.

Studiul realizat de Institutul pentru Dialog Strategic (ISD) a constatat că, în peste 80 % din citatele analizate, site-urile web tratau rețeaua ca pe o sursă credibilă, legitimând narațiunile acesteia și sporindu-i vizibilitatea. Operațiunea de dezinformare – cunoscută sub numele de rețeaua Pravda – a fost identificată de guvernul francez anul trecut.

ISD a avertizat că, prin linkurile către articolele din rețea, site-urile web creșteau în mod involuntar probabilitatea ca motoarele de căutare și modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) să afișeze paginile, chiar și în cazurile în care site-urile care conțineau linkurile contestau rețeaua Pravda ca sursă.

Experții în securitate și-au exprimat temerile în ultimele luni că Rusia încearcă să inunde chatbot-uri precum ChatGPT și Gemini cu narațiuni pro-Rusia, alimentându-le cu volume mari de dezinformare, un proces numit „LLM grooming”.

Rețeaua Pravda există din 2014, dar cercetătorii care îi urmăresc producția spun că numărul articolelor pe care le produce a crescut semnificativ în acest an. În luna mai au fost publicate până la 23.000 de articole pe zi, față de aproximativ 6.000 de articole pe zi în 2024.

Rețeaua pare să vizeze acum un public global, țintind țări din Asia și Africa, precum și din Europa.

„Rețeaua Pravda s-a extins destul de rapid în ultimul an”, a declarat Nina Jankowicz, expertă în dezinformare, care a vorbit în fața parlamentului britanic la începutul acestei săptămâni despre eforturile de subminare a democrației. „Ei vizează o mulțime de limbi diferite. Vor să fie prezenți în mai multe țări diferite.”

Nu este clar ce a dus la această creștere, dar unii experți în dezinformare cred că a fost o încercare de a introduce cantități mari de conținut pro-Rusia în seturile de date de antrenare ale modelelor de IA, care utilizează cantități masive de date în timpul antrenării și extrag conținut de pe întreg internetul.

Studii realizate la începutul acestui an au arătat că chatbot-urile populare repetau uneori dezinformarea rusă ca răspuns la anumite întrebări – sugerând, de exemplu, că SUA construiau o armă biologică în Ucraina sau că francezii furnizau mercenari Kievului.

Cercetătorii de la ISD spun că, indiferent dacă LLM-urile au fost sau nu otrăvite, concluziile lor indică faptul că strategia de volum mare a rețelei Pravda funcționează.

„Mai mult decât orice altă operațiune aliniată Rusiei, rețeaua Pravda joacă un joc al numerelor”, a spus Joseph Bodnar, cercetător senior la ISD. „Au saturat ecosistemul internetului suficient pentru a ajunge în fața persoanelor reale care fac cercetări pe teme legate de Rusia.”

ISD a constatat că 40% din conținutul rețelei Pravda preluat de site-urile web mainstream părea să fie legat de războiul Rusiei în Ucraina. O mare parte din acesta se referă însă la alte subiecte: politica internă a SUA, de exemplu, sau averea lui Elon Musk. Pe lângă apariția pe site-urile de știri, articolele Pravda au apărut și pe rețelele de socializare.

„Acest lucru s-a întâmplat cu multe surse de renume, dar și cu surse mult mai puțin renumite, cum ar fi persoane din întreg spectrul ideologic. A afectat într-adevăr fiecare parte a web-ului pe care am putut-o găsi”, a declarat Bodnar.

Jankowicz a avertizat că legitimitatea crescândă a rețelei Pravda i-ar putea permite să „uzurpe acoperirea” media a Ucrainei, pe măsură ce mass-media își mută din ce în ce mai mult atenția în altă parte.

„Sunt ceva mai puține știri despre Ucraina. Și dacă ei pot intra acolo și umple acest gol foarte repede, asta înseamnă că punctul de vedere rus este cel care va fi difuzat rapid și citat în modele lingvistice de mari dimensiuni.”

