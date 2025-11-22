Ascultă articolul

Un adevărat balet de aurore boreale a fost observat pe cerul american între 9 și 15 noiembrie, relatează ABC News, preluat de BFM TV, De la roșu sângeriu la verde mentă, trecând prin albastru, aceste fenomene atmosferice au putut fi imortalizate de sute de pasionați care au suprins pe filmări impresionantele lumini multicolore în statele Minnesota, Wisconsin sau Alaska.

Vizibile din spațiu, aceste aurore boreale, cauzate de o furtună geomagnetică foarte puternică, au fost observate și de astronauții prezenți în Stația Spațială Internațională (ISS). Lumini multicolore

După cum detaliază Space Weather Prediction Center (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA), aurorele boreale apar pe cer „atunci când electronii soarelui intră în coliziune cu câmpul magnetic terestru”.

„(…) Electronii proveniți din spațiu coboară de-a lungul câmpului magnetic terestru și intră în coliziune cu atomii și moleculele din atmosfera superioară într-un inel sau oval centrat pe polul magnetic al Pământului”, precizează NOAA.

În termeni simpli, este vorba de „lumini” multicolore care pot varia de la verde (culoarea cea mai frecventă) la roz. De asemenea, aurorele boreale pot fi „clare” sau „întunecate” în funcție de intensitatea luminilor emise și de locul în care se află observatorii.

„Deși nu este ceva nemaiauzit, este destul de neobișnuit ca aurora să fie vizibilă la altitudini atât de joase; probabil o dată sau de două ori pe ciclu solar”, a declarat pentru Abc News Mike Bettwy, meteorolog la Space Weather Prediction Center.

Potrivit NASA, aurorele boreale sunt mai vizibile în zonele întunecate, ferite de poluarea luminoasă a marilor orașe, de exemplu.